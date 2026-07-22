Poules : pourquoi les anciens laissaient toujours ces trous en été… et ce que vous risquez à les reboucher

Chaque été, vos poules transforment la pelouse en gruyère et vous pensiez à un simple caprice. Ce réflexe hérité de la nature leur évite pourtant bien plus qu’un jardin abîmé.

En plein mois d’août, le joli gazon se transforme en champ de mines : partout, de petits cratères où vos poules disparaissent à moitié, les plumes hérissées, l’air ravi. Le réflexe moderne ? Attraper la pelle, tout reboucher et gronder le cheptel.

Les anciens, eux, laissaient faire. Ils savaient qu’en été, ces trous n’avaient rien de la négligence, mais tout d’un réflexe de survie parfaitement réglé. Comprendre pourquoi les poules creusent des trous en été change tout… et vous évite surtout coups de chaleur, parasites et factures de produits antiparasitaires.

Ce que vous prenez pour des dégâts est en fait un bain de poussière

Vu de loin, on dirait qu’elles se roulent dans la boue. En réalité, vos poules pratiquent un véritable bain de poussière : elles grattent la terre sèche, creusent une cuvette, s’y affaissent, gonflent les plumes, battent des ailes pour se couvrir de poussière, puis lissent chaque plume avec le bec. Ce rituel peut durer une bonne demi‑heure et revient presque chaque jour.

Nos grands-parents observaient ce manège en silence, sans jamais chasser les volailles de leurs trous. Ils avaient compris que ces “cratères” sont leur premier geste de santé : un mélange d’hygiène, de rafraîchissement et de bien‑être, bien plus efficace qu’un sol impeccable mais stérile.

Sous leurs pattes, une clim naturelle qui évite le coup de chaleur

En été, la poule souffre énormément : pas de glandes sudoripares, un plumage très isolant, un petit cœur qui s’emballe dès que la température grimpe. Quand la canicule s’installe, elle halète, garde le bec ouvert, écarte les ailes. En creusant, elle atteint une couche de terre beaucoup plus fraîche que la surface brûlante, y plaque son ventre et ses pattes et baisse ainsi sa température corporelle. Comme l’écrit Pause-Maison, il s’agit d’« une authentique climatisation naturelle » qui limite le risque de coup de chaleur.

D’où l’importance de laisser au moins un coin de terre nue, à l’ombre, sans dalles ni graviers. Par grosses chaleurs, on peut humidifier légèrement le sol autour (jamais les poules directement), multiplier les abreuvoirs à l’ombre et offrir ce “spa” frais plutôt que de reboucher le moindre trou.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Parasites en moins jusqu’à 90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sous la surface, la terre reste plus fraîche et aide les poules à réguler leur température. La poussière sèche s’infiltre sous les plumes, absorbe le gras, étouffe poux rouges et acariens et décroche les parasites du plumage, ce qui limite fortement les traitements chimiques. 💡 Le petit plus : aménager un carré de sable mélangé à un peu de terre fine et de cendres de bois non traité, placé à l’ombre, suffit souvent à concentrer les trous… et à préserver le reste du jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : reboucher systématiquement tous les trous ou priver vos poules de terre nue en été ; vous les exposez aux coups de chaleur et aux invasions de parasites.

Un bain de terre qui évite parasites, médicaments et gazon ravagé

Au-delà de la fraîcheur, ce bain de poussière est un traitement antiparasitaire naturel. La matière sèche agit comme un abrasif doux qui déloge poux rouges, poux broyeurs et acariens, véritables fléaux des nuits d’été. Un simple carré de sable bien sec, enrichi de cendres de bois, réduit fortement la pression parasitaire et retarde le recours aux produits chimiques, tout en maintenant des poules calmes et en forme.

Pour ménager le jardin, l’astuce consiste à canaliser ce comportement plutôt qu’à le censurer :

choisir une zone dédiée, de préférence sous un arbre ou contre un mur, où les trous gêneront peu la tonte ;

y installer un bac ou un cadre en bois rempli de terre fine et de sable sec, régulièrement nettoyé ;

éviter les cendres de barbecue ou bois traité, qui peuvent être irritantes ;

surveiller une poule qui ne se roule plus : cela peut signaler malaise, chaleur excessive ou infestation déjà avancée.