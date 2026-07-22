Feuilles de tomates qui s’enroulent : ce signe trompeur et quand il annonce le pire pour votre récolte

Partout en France, des jardiniers s’alarment en voyant les feuilles de leurs tomates s’enrouler soudainement. Entre simple réaction au stress et signe avant-coureur d’un problème grave, comment savoir si vos plants sont vraiment en danger ?

Au potager, il y a ce moment de léger vertige : en s’approchant des plants, on remarque que les feuilles de tomates s’enroulent, se recroquevillent comme si la plante se ratatinait. La première idée qui vient, c’est la maladie qui va tout faire perdre, surtout si l’on a bichonné ces plants depuis le semis.

En réalité, cet enroulement est le plus souvent une simple réaction de défense, surtout en période de chaleur ou après un arrosage mal calibré. Mais il peut parfois annoncer un vrai souci. La clé, c’est d’apprendre à lire ces feuilles comme un petit bulletin de santé pour savoir quand rester serein… et quand intervenir.

Pourquoi les feuilles de tomates s’enroulent-elles ?

Les spécialistes parlent d’enroulement physiologique, ou lifrole : la tomate change la forme de ses feuilles pour s’adapter à un stress. Selon Le Potager Permacole, Dominique Blancard, ancien chercheur à l’INRAE, rappelle que « c’est un phénomène assez fréquent que l’on observe dans de nombreux potagers. Souvent les gens n’en tiennent pas compte, mais en vérité, c’est surtout un problème de mauvaise irrigation ». Autrement dit, derrière ces feuilles gondolées se cache très souvent un simple stress hydrique.

La chaleur joue aussi un grand rôle. En plein soleil, sous un tunnel ou une serre peu ventilée, les feuilles se replient pour offrir moins de surface au soleil et limiter l’évaporation. On observe alors surtout des feuilles enroulées en journée qui se rouvrent le soir. Quand l’enroulement est permanent, que les feuilles deviennent épaisses et cassantes en partant du bas du plant, on est davantage dans la “maladie de l’enroulement” liée à des arrosages irréguliers, parfois aggravés par une taille sévère ou un excès d’engrais azoté.

Diagnostic express : faut-il s’inquiéter ?

Nous avons tous déjà sur-réagi devant un plant un peu chiffonné. Pour y voir clair, quelques indices simples aident à trier les cas rassurants des situations à surveiller de près :

Les feuilles sont enroulées le jour mais se déroulent le soir : réaction à la chaleur, sans gravité.

Seules les feuilles basses sont touchées, les nouvelles pousses sont normales : stress hydrique ponctuel.

L’enroulement s’accompagne de jaunissements, de taches brunes ou de nervures décolorées : possible carence ou maladie virale .

. Des pucerons, acariens ou petites toiles sont visibles sous les feuilles : présence de parasites, souvent modérée.

Le plant cesse de pousser, les fleurs avortent, les fruits se déforment : alerte rouge.

Tant que le feuillage reste bien vert, que la croissance continue et que seules quelques feuilles sont atteintes, il n’y a généralement pas lieu de paniquer. En revanche, un enroulement qui progresse, accompagné de déformations, de nanisme et d’un arrêt net de la végétation peut trahir un virus : dans ce cas, mieux vaut arracher le plant pour protéger le reste du potager.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Arrosage régulier + paillage Combo gagnant 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un paillage épais garde le sol frais et limite l’évaporation, tandis que des arrosages copieux mais espacés stabilisent l’humidité autour des racines. La tomate n’alterne plus entre soif et excès d’eau, elle subit donc beaucoup moins de stress hydrique et enroule nettement moins ses feuilles. 💡 Le petit plus : utilisez 5 à 8 cm de paillis (tonte sèche, paille, BRF) dès la plantation pour amortir les coups de chaud et espacer naturellement les arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser un peu tous les jours, parfois sur le feuillage, en pensant “bien faire” : cela entretient un stress permanent et favorise les maladies.

Les bons gestes pour limiter l’enroulement et protéger la récolte

Face à des feuilles de tomates qui s’enroulent sans autre symptôme inquiétant, la priorité reste l’eau. En sol léger bien paillé, un arrosage copieux de 3 à 5 litres par pied tous les 5 à 7 jours suffit en général ; en sol lourd paillé, on peut espacer à environ 5 litres tous les 10 à 15 jours. Toujours au pied, le soir ou tôt le matin, jamais en pleine chaleur. En pot, la fréquence augmente, mais le principe reste le même : abondant, régulier, avec un bon drainage.

D’ailleurs, la chaleur se gère aussi en ouvrant largement les serres et tunnels, y compris la nuit en été quand c’est possible, et en installant un léger ombrage ou un brise-vent dans les zones très exposées. Cela limite les coups de soleil sur les fruits lorsque le feuillage se replie. Petit bonus : les feuilles déjà enroulées ne se déroulent plus ; on les laisse tant qu’elles sont bien vertes, puis on les supprime seulement lorsqu’elles sèchent ou se tachent, pour ne pas dénuder inutilement le plant.