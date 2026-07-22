Potager dévasté par les limaces : pourquoi cette astuce au sel peut tout changer… ou tout ruiner

Au printemps, des limaces affamées ravagent en une nuit salades et courgettes du potager. Cette vieille astuce au bol d’eau salée change pourtant la donne.

Chaque année, dès que les soirées deviennent douces, le jardin reprend vie : salades, courgettes, fleurs d’été… et, tapis dans l’ombre, les premières limaces. En une seule nuit humide, ces gastéropodes silencieux peuvent réduire à néant des semaines de semis patients.

Face à ces attaques éclairs, beaucoup ont longtemps sorti les granulés bleus, avant de réaliser qu’ils empoisonnaient aussi le sol et la faune auxiliaire. Les jardiniers se sont tournés vers des astuces de grands-parents, dont ce simple bol d’eau salée posé dans un coin du potager qui intrigue tant aujourd’hui.

Limaces au potager : pourquoi vos jeunes pousses disparaissent en une nuit

Les limaces aiment l’humidité, la fraîcheur et les feuilles tendres : tout ce qu’offrent les jeunes plants au printemps. Elles sortent surtout la nuit ou après la pluie, glissant entre les rangs pour croquer salades, dahlias, hostas et fraisiers comme dans un buffet à volonté.

D’ailleurs, dans bien des jardins, elles ont déjà rasé des planches entières en une saison pluvieuse, laissant derrière elles des tiges nues et l’impression d’avoir travaillé pour rien. On les a parfois diabolisées, alors qu’elles participent aussi au recyclage des déchets végétaux quand leur population reste raisonnable.

Bol d’eau salée : la vieille astuce de grand-mère qui fait encore ses preuves

Nous avons tous déjà ramassé à la main des dizaines de petites bêtes luisantes sans réussir à suivre le rythme. Le piège au bol d’eau salée joue sur leur faiblesse : attirées par l’eau, elles descendent dans le récipient enterré à fleur de terre et y rencontrent une solution très salée qui les déshydrate puis les noie.

La « recette » a été d’une simplicité parfaite : un bol plat ou une soucoupe, environ 500 ml d’eau claire et 3 grosses cuillères de sel, fin ou gros. Les jardiniers ont enterré le contenant au ras du sol, puis ont vidé chaque matin les limaces piégées avant de renouveler complètement le mélange.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût approximatif ≈ 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau attire les limaces en quête de fraîcheur, tandis que la forte salinité les déshydrate et les tue dans le bol, loin des jeunes pousses. 💡 Le petit plus : Installer les bols en bordure des planches et jeter ensuite la saumure sur les allées, jamais au pied des légumes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Vider l’eau salée directement dans les carrés de culture et multiplier les bols au centre du potager, ce qui salinise le sol et attire encore plus de limaces.

Bien utiliser l’eau salée sans abîmer le sol ni la biodiversité

Pour rester vraiment respectueux de votre jardin, ce système doit toutefois être utilisé avec mesure. Le sel s’accumule dans la terre et a parfois brûlé des racines, affaibli la microfaune et appauvri le sol lorsqu’on a vidé les bols directement dans les carrés de culture.

Mieux vaut placer quelques pièges en bordure ou sur les allées, jeter l’eau salée sur le gravier, et limiter la durée du dispositif. Associé à des abris-pièges, au paillage et aux prédateurs naturels, ce simple bol d’eau salée limaces a déjà aidé bien des potagers à passer l’été sans carnage.