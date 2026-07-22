Fini le daiquiri classique : ce cocktail fraise et cette herbe aromatique inattendue va doper vos apéros d’été

Aux apéros d’été, ce daiquiri fraise basilic remet le rhum blanc au centre du jeu, sans lourdeur ni purée sucrée. Un simple geste sur le basilic suffit à tout changer, encore faut-il le connaître.

Fini le daiquiri classique : la version daiquiri fraise basilic ultra fraîche qui va régner sur vos apéros d’été

Sur la table du balcon, le verre se couvre de buée, la glace tinte, et une odeur de fraise mûre flotte dans l’air chaud. On cherche un cocktail qui rafraîchisse vraiment sans plomber la soirée, avec de la pulpe, mais pas l’effet milk-shake. Exit le daiquiri strictement classique : en été, il mérite une robe rouge, fruitée, et un parfum végétal à peine déroutant.

Le secret tient dans un duo que l’on réserve souvent aux salades : les fraises bien mûres et un beau bouquet de basilic frais. En gardant l’ossature du daiquiri – rhum blanc, citron vert, sucre – ce tandem apporte rondeur, fraîcheur et ce petit silence autour de la table au premier sip. Reste à maîtriser quelques gestes simples pour que ce daiquiri fraise basilic reste net, glacé, et jamais pâteux.

Les ingrédients indispensables 5 cl de rhum blanc léger

80 g de fraises bien mûres, équeutées

2 cl de jus de citron vert fraîchement pressé

1,5 cl de sirop de sucre de canne

6 à 8 feuilles de basilic frais

120 g de glace pilée bien sèche

Pourquoi le duo fraise-basilic enterre le daiquiri classique en été

Plein soleil, les cocktails à la fraise tournent vite au sirop épais, voire à la purée sucrée. Ici, la base du daiquiri garde le cap : environ 5 cl de rhum, 2 cl de citron vert, 1,5 cl de sucre, et la fraise vient simplement arrondir l’ensemble. On obtient un cocktail rouge, vif, qui reste buvable toute la soirée, même quand la chaleur grimpe.

Le basilic joue le trouble-fête élégant. Claqué entre les mains plutôt que haché, il libère ses huiles sans verdir le mélange ni le rendre amer. Résultat : le nez reste frais, citronné, et la bouche balance entre fruit et herbe, sans jamais rappeler un pesto.

Les gestes de bar pour un daiquiri fraise basilic parfaitement équilibré

On commence par glacer le verre, puis on écrase brièvement fraises et sirop dans le shaker pour libérer le jus sans faire de purée. On claque les feuilles de basilic entre les mains, on ajoute rhum, citron vert et glace pilée, puis on shake fort dix secondes : la boisson devient glacée et parfaitement diluée.

Les étapes de préparation Préparation : Mettre le verre au froid, rincer et équeuter les fraises. Technique : Dans le shaker, fraises et sirop, écraser pour un fond juteux. Cuisson : Ajouter basilic claqué, rhum, citron et glace pilée, puis shaker. Finition : Filtrer dans le verre glacé, ajuster, décorer, servir aussitôt.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 8–10 min 🔍 Le secret de l’expert Claquer le basilic, sans le hacher, garde les arômes frais et évite l’amertume herbacée. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie du sirop par un sirop fraise-basilic maison renforce le parfum. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mixer longtemps le basilic avec la glace, sinon le cocktail devient amer.

Ajuster et servir votre daiquiri fraise basilic à l’apéro

Version sans alcool : remplacer le rhum par de l’eau pétillante, servir avec quelques amandes grillées.