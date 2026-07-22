Ce dessert au citron sans four a bluffé tous mes invités : ils étaient sûrs qu'il venait d'un grand pâtissier

En 20 minutes et sans allumer le four, ce délice au citron affiche des couches nettes dignes d’une vitrine. Reste un détail crucial pour qu’il tienne parfaitement.

Délice au citron sans four : vos invités jurent qu’il vient d’un pâtissier

Au premier coup de couteau, les carrés se détachent proprement. Parfum de citron bien vif, crème légère, base croustillante ; on dirait une pâtisserie professionnelle.

Pourtant, ce délice au citron sans cuisson sort simplement du réfrigérateur. Pas de pâte à cuire, pas de meringue à surveiller ; juste un montage malin que le froid transforme.

Les ingrédients indispensables ✅ 310 g de biscuits à la vanille, 115 g de beurre fondu

✅ 225 g de cream cheese , 360 ml de crème entière très froide

, 360 ml de crème entière très froide ✅ 2 sachets de préparation pour pudding citron , 720 ml de lait froid

, 720 ml de lait froid ✅ Sucre, sel, zeste et jus de citron, extrait de citron ou vanille

Pourquoi ce délice au citron sans cuisson bluffe tout le monde

Visuellement, ce gâteau au citron sans cuisson reprend les codes des entremets de vitrine : couches nettes, jaune citron brillant, blanc immaculé sur le dessus. Le contraste fonctionne ; croustillant du biscuit, onctuosité du cream cheese, fraîcheur de la crème citronnée. La préparation pour pudding instantané apporte la tenue, la crème montée le moelleux, et le lait entier bien froid assure un résultat lisse ; on obtient un dessert au citron sans four vraiment stable.

Pas à pas : les 4 couches pro à monter en 20 minutes

Pour réussir les couches pro, on travaille tout très froid. Le moule est chemisé de papier sulfurisé croisé, ce qui facilite le démoulage. Ensuite, on enchaîne ; base bien tassée, mousse au cream cheese, pudding citron déjà épaissi, puis fine couche de chantilly soigneusement lissée.

Les étapes de préparation Préparation : Chemiser le moule avec deux bandes de papier sulfurisé qui dépassent, fouetter le pudding avec le lait très froid, laisser épaissir. Technique : Mixer les biscuits avec le sel, ajouter le beurre fondu, tasser fortement au fond du moule, mettre au frais. Cuisson : Fouetter fromage frais, sucre glace, jus, zeste, extrait et sel. Incorporer la plupart de la chantilly, étaler sur la base, verser le pudding. Finition : Recouvrir avec le reste de chantilly, filmer, réfrigérer au moins 4 heures. Au service, parsemer de biscuits, démouler et couper en carrés.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Repos au froid 4 h min 🔍 Le secret de l’expert Base biscuits-beurre, mousse au fromage frais, pudding épaissi et crème fouettée se complètent. Le beurre refroidi soude les miettes, l’amidon du pudding donne du corps, tandis que cream cheese et crème montée retiennent l’air. Après un bon repos au frais, les couches se raffermissent sans perdre leur fondant. ✨ Le twist gourmand : Intercaler quelques framboises fraîches et finir avec des copeaux de chocolat blanc. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas tasser la base, travailler tiède ou couper trop tôt ; tout s’affaisse.

Conservation, service & dépannage express

Ce dessert au citron sans four se conserve 2 à 3 jours au réfrigérateur, bien couvert, dans son moule. On le sert très froid, en coupant avec un couteau passé sous l’eau chaude. Si les couches restent souples, on prolonge simplement le repos au frais ou quelques minutes au congélateur.