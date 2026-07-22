Ce faux cordon bleu d’été à la poêle, prêt en 25 min, est devenu le plat le plus réclamé chez moi, à tester ce soir

Un soir de chaleur, une simple escalope panée roulée s’est transformée en cordon bleu d’été star de la maison. En quelques gestes à la poêle, ce plat crousti-fondant change les soirs de semaine.

Odeur de beurre mousseux, crépitement de la chapelure, sifflement discret de la poêle : on sait que quelque chose de très croustillant se prépare. Quand on tranche ce rouleau doré, la mozzarella file, le parfum de tomates séchées s’échappe, et on pense à un croque-monsieur parti passer l’été au soleil.

Un soir de chaleur, on a roulé une simple escalope panée pour changer des classiques. Quelques minutes plus tard, ce faux cordon bleu cuit à la poêle devenait le plat le plus réclamé de la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 escalopes de poulet fines (environ 500 g)

✅ 250 g de mozzarella en bloc bien égouttée

✅ 120 g de tomates séchées égouttées et épongées

✅ Panure : 60 g de farine, 2 œufs, 120 g de chapelure, 40 g de parmesan râpé, origan, ail en poudre, sel, poivre, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 30 g de beurre

Le cordon bleu d’été qui a sauvé mes soirs de semaine

On part ici d’une escalope de poulet fine qu’on transforme en escalope panée roulée, farcie puis dorée à la poêle. Ce cordon bleu poêle, sans friteuse, mise sur le duo mozzarella – tomates séchées pour un cordon bleu d’été au parfum méditerranéen. À la dégustation, on a le fameux cordon bleu maison croustillant et fondant : croûte dorée, viande juteuse et cœur coulant.

Étape 3 : la cuisson en deux temps pour un cordon bleu parfait

La réussite tient à trois points : roulage serré, panure en trois temps et cuisson en deux temps. On garnit l’escalope de mozzarella et de tomates séchées bien égouttées, on roule serré puis on la passe dans farine, œufs battus et chapelure ou panko parfumée au parmesan, origan et ail. Dix minutes au frais fixent la panure. À la poêle bien chaude, dans un peu d’huile d’olive et de beurre, on dore sur toutes les faces, puis on baisse le feu et on couvre : le poulet reste juteux, le fromage file sans fuir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Aplatir, assaisonner, garnir de mozzarella et tomates, rouler serré, bloquer avec des pics. Technique : Farine, œufs, chapelure parfumée ; enrober chaque rouleau dans cet ordre, puis 10 minutes au frais. Cuisson : Chauffer huile et beurre, dorer les rouleaux sur toutes les faces 6 à 8 minutes. Finition : Baisser le feu, couvrir, cuire encore 6 à 10 minutes, jusqu’à poulet cuit et fromage bien fondu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert Mozzarella peu humide, roulage serré et panure reposée au frais limitent les fuites ; la cuisson en deux temps garde poulet juteux et croûte croustillante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter filet de citron ou cuillerée de pesto au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuisson trop forte ou mozzarella humide : panure brûlée, fromage dehors.

Variantes rapides : version jambon-fromage, version presque veggie

Version jambon-fromage : ajouter une tranche de jambon avec la mozzarella. Version courgette : remplacer le poulet par des lamelles grillées. Les rouleaux panés se gardent au frais et se réchauffent au four.