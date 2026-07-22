Ce cookie géant moelleux a remplacé tous mes goûters d’été : le secret simple qui fait fondre toute la famille

Un après-midi d’été, un seul cookie géant moelleux posé au centre de la table a calmé toute ma tribu. En quelques gestes précis, ce goûter express est devenu notre rituel de saison.

« Je ne fais plus que ce goûter l’été » : le cookie géant moelleux qui a conquis ma tribu au premier après-midi

Les après-midis d’été ont cette odeur précise : beurre qui chauffe, vanille dans l’air, chocolat qui fond doucement. Au centre de la table, un seul biscuit trône, format XXL à partager. Surface dorée, bords croustillants, cœur souple : on coupe des parts tièdes et la maison se calme d’un coup.

On connaît tous les fournées de cookies qui s’enchaînent, la plaque qui refroidit pendant que la suivante cuit, et au bout d’un moment, des biscuits trop secs, trop plats, plus vraiment festifs. Ici, on mise tout sur un seul grand disque, généreux, joliment doré, qui garde son cœur fondant plusieurs heures. Moins de vaisselle, moins de surveillance, plus de rires autour du plat. Le genre de recette qui fait dire : « Je ne fais plus que ce goûter l’été ». Comment y parvenir sans se louper ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 220 g de farine de blé

✅ 150 g de sucre roux

✅ 120 g de beurre doux mou

✅ 1 œuf moyen

✅ 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ 1 c. à café de levure chimique

✅ 1 pincée de sel

✅ 180 g de chocolat noir ou au lait en grosses pépites

✅ 60 g de noix, noisettes, amandes ou noix de pécan (optionnel)

✅ 8 à 12 carrés de chocolat pour un cœur fondant (optionnel)

Pourquoi ce cookie géant moelleux met tout le monde d’accord

La base est riche en beurre doux et en sucre roux, ce duo qui caramélise les bords tout en gardant l’intérieur humide. Avec les grosses pépites de chocolat, chaque part offre ce contraste croquant dehors, fondant dedans.

Le format géant évite les fournées à rallonge : un seul disque pour huit à dix gourmands, à déposer au centre de la table. Le cookie géant moelleux devient alors dessert, centrepiece et animation.

Étapes clés pour un cookie géant moelleux inratable

Tout se joue en trois points : pâte peu travaillée, disque bien épais, cuisson arrêtée au bon moment. Ensuite, on laisse le four faire le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Crémer le beurre et le sucre, ajouter l’œuf et la vanille jusqu’à texture lisse et légèrement mousseuse. Technique : Incorporer farine, levure et sel sans trop mélanger, puis ajouter pépites et éventuels fruits secs. Cuisson : Former une grosse boule sur papier cuisson, l’aplatir en disque de 2,5–3 cm d’épaisseur. Finition : Cuire à 180 °C environ 20 minutes ; bords dorés, centre encore souple, laisser figer sur la plaque.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le sucre roux retient l’humidité et caramélise les bords. L’épaisseur généreuse limite l’évaporation ; arrêtée tôt, la cuisson laisse un cœur tendre longtemps. ✨ Le twist gourmand : Cachez quelques carrés de chocolat praliné au centre et servez avec de la glace. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à centre sec : le biscuit perd tout son moelleux.

Servir, conserver et recycler ce cookie géant moelleux tout l’été

Servez-le entier, tiède, avec glace et fruits ; une fois froid, filmez-le puis boîte hermétique pour garder le moelleux deux jours.