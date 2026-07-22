Cet incroyable melon-jambon rôti au miel et feta s’invite partout cet été, à condition d’éviter ce faux pas au four

Exit le duo melon-jambon sorti du frigo : cet été, la version rôtie au miel, feta et jambon cru s’installe en entrée tiède. Four brûlant, cuisson courte, effet restaurant garanti sans stress.

L’odeur surprend avant même d’arriver à table : un parfum de melon chaud, presque confit, mêlé au miel qui commence à figer en fine pellicule brillante. Rien à voir avec les éternelles tranches melon-jambon sorties du frigo ; ici, la chair est tiède, fondante, et le jus forme un petit sirop ambré au fond du plat.

On garde pourtant l’esprit du classique : melon généreux et rubans de jambon cru, mais mis en scène autrement. Un passage au four, un filet de miel, une pluie de feta… et l’entrée d’été change de registre. Reste une question : comment réussir ce jeu de textures sans transformer le melon en compote aqueuse ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gros melon charentais ou canari, bien mûr mais ferme

✅ 200 g de feta en bloc + 6 tranches fines de jambon cru

✅ 2 c. à soupe de miel doux, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de jus de citron

✅ Fleur de sel, poivre noir, basilic ou menthe, pistaches ou noisettes (facultatif)

Pourquoi rôtir le melon change tout

Au lieu d’arriver glacé, le melon passe quelques minutes sous un four très chaud, à 220 °C. La surface se colore, le miel et les sucres du fruit entrent en caramélisation, les arômes se concentrent. La chair reste juteuse mais gagne un fondant de dessert, pendant que la feta et le jambon cru apportent le relief salé. On obtient une vraie entrée d’été, un melon rôti miel feta qui fait oublier la version servie à la va-vite.

Recette pas à pas : melon rôti au miel, feta et jambon cru

Pour éviter l’effet purée, on mise sur une chaleur vive et une cuisson courte. Le four préchauffé à 220 °C saisit les quartiers posés chair vers le haut sur une plaque déjà chaude. Dix à quinze minutes suffisent pour obtenir des bords dorés et un jus sirupeux sans que le fruit s’effondre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le melon en deux, retirer les graines, détailler en quartiers et disposer sur la plaque huilée. Technique : Arroser d’huile d’olive, saler très légèrement, poivrer, puis filer le miel en fins zigzags réguliers. Cuisson : Enfourner à 220 °C pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à bords dorés et surface brillante. Finition : Laisser reposer quelques minutes, arroser de citron, ajouter feta, herbes et jambon, servir tiède aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert On enfourne toujours melon assaisonné dans un four déjà brûlant : la surface colore avant que l’intérieur ne relâche son eau. Le miel, posé en fine couche, agit comme un vernis ; la feta et le jambon ajoutés à cru gardent tout leur relief. ✨ Le twist gourmand : Une poignée de pistaches ou noisettes légèrement torréfiées, plus un trait de réduction de balsamique, apportent croquant et profondeur au jus caramélisé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire longtemps à 180 °C avec feta et jambon déjà posés : on obtient un melon gorgé d’eau, un fromage caoutchouteux et un jambon sec, loin de l’effet restaurant recherché.

Variantes & twists gourmands autour du melon rôti

Cette entrée se déguste surtout tiède ; le melon rôti supporte une nuit au frais, mais on le sert alors en salade, avec plus de feta et d’herbes. Sans jambon, on obtient une version végétarienne ; à la plancha ou au barbecue, même règle : chaleur vive et cuisson courte.