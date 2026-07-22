Ce poisson en boîte remplace le bœuf dans mon hachis parmentier : les enfants en redemandent chaque semaine
En semaine, ce hachis parmentier au thon, sans bœuf, s’invite sur la table familiale et finit le plat en un soir. Une version plus légère et gratinée, avec un goût de poisson étonnamment discret qui intrigue les enfants.
Remplacer le bœuf par du thon dans le hachis : les enfants en redemandent chaque semaine
Le plat arrive sur la table, doré et bouillonnant, avec cette odeur de purée beurrée et de fromage gratiné qui fait saliver. Sous la cuillère, la surface craque puis révèle un cœur rouge et fondant.
Et pourtant, pas une miette de bœuf dans ce hachis : à l’intérieur, une garniture au thon au naturel en boîte et à la sauce tomate remplace la viande. Résultat ; un hachis parmentier au thon plus léger, prêt en moins d’une heure, parfait en repas du soir rapide. Comment obtenir ce goût rond, sans odeur de poisson qui dérange les enfants ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour la purée : 1 kg de pommes de terre à purée, 160 ml de lait, 40 g de beurre, sel, poivre.
- ✅ Pour la garniture : 2 boîtes de thon au naturel en boîte (2 × 140 g égouttés), 350 g de sauce tomate nature.
- ✅ Pour le fondant et le parfum : 1 oignon jaune, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à café d’origan séché.
- ✅ Pour le gratin familial au four : 120 g de fromage râpé (emmental, comté ou mozzarella râpée).
Pourquoi ce hachis parmentier au thon, sans bœuf, séduit toute la famille
Visuellement, on croit à un hachis au thon travesti en parmentier classique : purée de pommes de terre, croûte de fromage râpé gratiné. En bouche, la garniture au thon et à la sauce tomate reste légère ; les enfants retiennent la purée beurrée et le fromage, pas le poisson.
Les clés d’un hachis parmentier au thon fondant et sans goût trop fort
On commence par un oignon doucement doré à l’huile d’olive, qui adoucit le goût du thon au naturel en boîte. Puis le mélange thon–coulis de tomate mijote quelques minutes, le temps que la purée de pommes de terre maison cuise et s’imprègne de beurre.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire les pommes de terre salées, puis les écraser chaudes avec lait, beurre, sel, poivre.
- Technique : Dorer l’oignon émincé dans l’huile d’olive, ajouter thon égoutté, sauce tomate et origan.
- Cuisson : Répartir la garniture au thon dans un plat, couvrir de purée, parsemer de fromage.
- Finition : Cuire 20 à 25 minutes à 200 °C, laisser reposer quelques minutes avant de servir.
Organiser le gratin de thon aux pommes de terre pour la semaine
Ce gratin de thon aux pommes de terre se monte à l’avance, se conserve deux jours au réfrigérateur, se réchauffe au four en plat complet économique du soir et s’accompagne d’une simple salade verte.
En bref
- 🍽 Un hachis parmentier au thon pour 4 à 6 personnes se prépare en moins d’une heure avec purée maison et thon en boîte.
- 🔥 La recette détaille une garniture thon–tomate à l’oignon doucement doré, puis un gratin familial au four au fromage râpé fondant.
- 🧀 Astuces de chef, twist à la courgette et conseils de cuisson transforment ce hachis au thon en plat du soir économique et étonnamment léger.
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