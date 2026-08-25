Pommes de terre : cette habitude avec les fanes abîme la peau et fait pourrir votre récolte tout l’hiver

Et si l’erreur ne venait pas d’une récolte trop précoce, mais d’avoir laissé les fanes se vider de leur sève sur pied ? Ce geste anodin sabote la peau des tubercules et explique bien des caves qui sentent la pourriture.

Dans beaucoup de potagers, la scène se répète : rangs de pommes de terre jaunis, fanes qui s’affaissent, et seulement là on sort la fourche-bêche. On pense alors laisser « finir » la culture… jusqu’au jour où la belle récolte commence à se peler et à noircir en quelques semaines de cave.

Cette habitude transmise de génération en génération semble rassurante, mais elle arrive au pire moment pour la peau encore fine des tubercules. En laissant les fanes se dessécher sur place, on favorise les maladies comme le mildiou et on empêche la peau de s’épaissir correctement ; le geste décisif se joue bien avant l’arrachage.

Quand les fanes trop sèches sabotent la peau des tubercules

Attendre que tout le feuillage soit brun et cassant paraît logique : on se dit que la plante a fini son travail. Mais ces fanes à l’agonie restent couvertes de spores, qui glissent vers le sol à la moindre pluie. Les tubercules, encore protégés par une peau fine, se retrouvent blessés au passage de l’outil puis infectés. Résultat : la récolte semble superbe le jour J, avant de se tacher et de pourrir en cave.

Ce que font vraiment les fanes… et pourquoi il faut les couper avant

Nous avons tous déjà entendu que les fanes nourrissent les pommes de terre, et c’est vrai. Grâce à la photosynthèse, le feuillage transforme la lumière en réserves qui gonflent les tubercules. Tant que les tiges restent vertes, la plante mise sur le calibre, pas sur l’épaisseur de la peau, parfaite pour les primeurs mais désastreuse pour une conservation longue.

Couper les fanes de pommes de terre avant la récolte, environ deux à trois semaines avant l’arrachage, envoie un autre message à la plante : le cycle est terminé. Privés de parties aériennes, les tubercules ont cessé de grossir et ont concentré leurs ressources sur la formation d’une cuticule épaisse, plus adhérente, capable de résister aux chocs, au dessèchement et aux champignons pendant des mois. Ce défanage change littéralement le destin de la récolte en cave.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de conservation Jusqu’à 6 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les fanes deux à trois semaines avant l’arrachage, la plante arrête de faire grossir les tubercules et renforce leur peau. Cette barrière plus épaisse limite les blessures, la perte d’eau et les attaques de champignons. 💡 Le petit plus : Tester quelques pommes de terre au pouce avant de vider toute la planche : si la peau ne se détache plus, la récolte est prête. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre que les fanes soient totalement desséchées, parfois déjà couvertes de mildiou, puis laver les tubercules avant stockage : la combinaison idéale pour une peau qui se pèle et une cave qui sent la pourriture.

Le bon calendrier pour des pommes de terre qui tiennent tout l’hiver

Une fois les fanes coupées à quelques centimètres du sol, par temps sec, les pommes de terre restent en terre quinze à vingt et un jours. Vient ensuite la récolte, par sol ressuyé, sans les laver. On les laisse sécher une à deux heures en surface, puis on les installe en couche unique, une semaine, dans un local sombre, aéré, frais, entre 6 et 10 °C, avant la mise en cave.