Apéro d’été : cette couronne feuilletée pesto-mozza fait un malheur, à condition d’éviter cette erreur au four

Cet été, une simple pâte feuilletée du commerce se transforme en couronne généreuse au pesto, mozzarella, courgettes et tomates, à partager à l’apéro. Reste à maîtriser le pliage qui assure croustillant, visuel waouh et assiette vide.

Tout le monde réserve la pâte feuilletée aux tartes plates : pliée en couronne avec pesto, mozza et légumes d’été, il n’en reste jamais une miette

L’odeur arrive avant le plat. Celle de la pâte feuilletée qui dore, du fromage qui gratine, du basilic chaud qui rappelle les vacances. Sur la plaque, pourtant, aucune tarte plate classique ; la pâte se dresse en couronne, gonflée, prête à être déchirée du bout des doigts.

Entre les plis croustillants, le pesto enrobe les courgettes, les tomates confisent légèrement, la mozzarella se fait filante. On parle d’un simple rouleau du commerce, mais façonné en couronne feuilletée pesto mozzarella courgettes tomates, il n’en reste pas une miette à l’apéro. Reste à connaître le pliage qui change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre ronde (230–250 g)

✅ 2 petites courgettes et 2 tomates moyennes, en rondelles fines

✅ 1 boule de mozzarella (125 g) bien égouttée et essuyée

✅ 4 c. à soupe de pesto, 1–2 c. à soupe de graines de courge ou pignons, 1 jaune d’œuf, huile d’olive, origan, sel, poivre

Pourquoi plier la pâte feuilletée en couronne change tout

En tarte plate, la pâte reste souvent sage, garnie au centre, un peu détrempée dessous. En couronne, on multiplie les bords exposés à la chaleur ; le feuilletage lève mieux, le relief est spectaculaire et le croustillant se glisse dans chaque bouchée.

Autre avantage : on partage à la main. Chacun attrape une pointe dorée, avec juste ce qu’il faut de légumes d’été et de fromage coulant. Sur la table, cette forme de soleil remplace à la fois la tarte, la pizza et le plateau d’amuse-bouche, sans demander plus de 15 minutes de préparation.

Pas à pas : façonner la couronne feuilletée (tarte soleil) sans se louper

On commence par préparer le terrain. Courgettes et tomates se coupent en rondelles fines ; plus elles sont épaisses, plus elles rendent d’eau et pèsent sur la pâte. La mozzarella s’égoutte au moins 10 à 15 minutes, puis on l’essuie et on la déchire en petits morceaux.

La pâte se déroule sur sa feuille. Un bol posé au centre trace le futur trou de la couronne. Autour, on tartine le pesto en anneau régulier, puis on aligne les rondelles de légumes, la mozzarella, un filet d’huile d’olive, l’origan, sel, poivre et les graines de courge ou pignons.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, couper les légumes en fines rondelles, égoutter et déchirer la mozzarella. Technique : Dérouler la pâte, poser un bol au centre, tartiner le pesto en couronne, répartir légumes, fromage, assaisonnement et graines. Cuisson : Retirer le bol, fendre le centre en 8 triangles, rabattre chaque pointe sur la garniture, dorer au jaune d’œuf, cuire 25 à 30 minutes. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes sur une grille, servir chaud ou tiède avec une salade de roquette citronnée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert À 180 °C, l’eau de la pâte et du beurre se transforme en vapeur et soulève les couches : le feuilletage gonfle. Le pliage en soleil offre plus de surface aux bords, donc plus de zones dorées. En limitant l’eau des légumes et de la mozzarella, on favorise la réaction de Maillard et on garde un dessous sec et croquant. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer très légèrement la couronne de semoule fine ou de chapelure avant les légumes ; elle absorbe le jus et renforce le croustillant. Finir avec quelques pignons grillés, un voile de parmesan et un zeste de citron sur la roquette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner sur une plaque froide, four non préchauffé, ou utiliser la mozzarella encore dégoulinante. La pâte ne lève pas correctement et le centre devient mou et aqueux.

Organisation, conservation et service

Pour un apéro sans stress, on peut couper les légumes et égoutter la mozzarella à l’avance. En revanche, on ne garnit et ne plie la couronne qu’au dernier moment, juste avant de l’enfourner, afin de préserver le feuilletage.

La couronne se savoure chaude ou tiède, quelques minutes après cuisson. S’il en reste, on garde les parts au frais jusqu’au lendemain et on les réchauffe quelques minutes au four. On peut aussi varier : aubergine grillée, poivrons rôtis, pesto rosso… la même technique, et toujours cette assiette qui se vide avant le dernier verre de rosé.