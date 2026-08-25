Apéro d’été : cette couronne feuilletée pesto-mozza fait un malheur, à condition d’éviter cette erreur au four
Cet été, une simple pâte feuilletée du commerce se transforme en couronne généreuse au pesto, mozzarella, courgettes et tomates, à partager à l’apéro. Reste à maîtriser le pliage qui assure croustillant, visuel waouh et assiette vide.
Tout le monde réserve la pâte feuilletée aux tartes plates : pliée en couronne avec pesto, mozza et légumes d’été, il n’en reste jamais une miette
L’odeur arrive avant le plat. Celle de la pâte feuilletée qui dore, du fromage qui gratine, du basilic chaud qui rappelle les vacances. Sur la plaque, pourtant, aucune tarte plate classique ; la pâte se dresse en couronne, gonflée, prête à être déchirée du bout des doigts.
Entre les plis croustillants, le pesto enrobe les courgettes, les tomates confisent légèrement, la mozzarella se fait filante. On parle d’un simple rouleau du commerce, mais façonné en couronne feuilletée pesto mozzarella courgettes tomates, il n’en reste pas une miette à l’apéro. Reste à connaître le pliage qui change tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre ronde (230–250 g)
- ✅ 2 petites courgettes et 2 tomates moyennes, en rondelles fines
- ✅ 1 boule de mozzarella (125 g) bien égouttée et essuyée
- ✅ 4 c. à soupe de pesto, 1–2 c. à soupe de graines de courge ou pignons, 1 jaune d’œuf, huile d’olive, origan, sel, poivre
Pourquoi plier la pâte feuilletée en couronne change tout
En tarte plate, la pâte reste souvent sage, garnie au centre, un peu détrempée dessous. En couronne, on multiplie les bords exposés à la chaleur ; le feuilletage lève mieux, le relief est spectaculaire et le croustillant se glisse dans chaque bouchée.
Autre avantage : on partage à la main. Chacun attrape une pointe dorée, avec juste ce qu’il faut de légumes d’été et de fromage coulant. Sur la table, cette forme de soleil remplace à la fois la tarte, la pizza et le plateau d’amuse-bouche, sans demander plus de 15 minutes de préparation.
Pas à pas : façonner la couronne feuilletée (tarte soleil) sans se louper
On commence par préparer le terrain. Courgettes et tomates se coupent en rondelles fines ; plus elles sont épaisses, plus elles rendent d’eau et pèsent sur la pâte. La mozzarella s’égoutte au moins 10 à 15 minutes, puis on l’essuie et on la déchire en petits morceaux.
La pâte se déroule sur sa feuille. Un bol posé au centre trace le futur trou de la couronne. Autour, on tartine le pesto en anneau régulier, puis on aligne les rondelles de légumes, la mozzarella, un filet d’huile d’olive, l’origan, sel, poivre et les graines de courge ou pignons.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, couper les légumes en fines rondelles, égoutter et déchirer la mozzarella.
- Technique : Dérouler la pâte, poser un bol au centre, tartiner le pesto en couronne, répartir légumes, fromage, assaisonnement et graines.
- Cuisson : Retirer le bol, fendre le centre en 8 triangles, rabattre chaque pointe sur la garniture, dorer au jaune d’œuf, cuire 25 à 30 minutes.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes sur une grille, servir chaud ou tiède avec une salade de roquette citronnée.
Organisation, conservation et service
Pour un apéro sans stress, on peut couper les légumes et égoutter la mozzarella à l’avance. En revanche, on ne garnit et ne plie la couronne qu’au dernier moment, juste avant de l’enfourner, afin de préserver le feuilletage.
La couronne se savoure chaude ou tiède, quelques minutes après cuisson. S’il en reste, on garde les parts au frais jusqu’au lendemain et on les réchauffe quelques minutes au four. On peut aussi varier : aubergine grillée, poivrons rôtis, pesto rosso… la même technique, et toujours cette assiette qui se vide avant le dernier verre de rosé.
En bref
- 🍅 Cet été, la couronne feuilletée pesto mozzarella courgettes tomates remplace tarte et pizza, prête en 45 minutes pour un apéro convivial.
- 🥐 Pâte feuilletée, légumes en rondelles fines, mozzarella bien égouttée et pliage en soleil créent une pâte gonflée, dorée, parfaite à déchirer du bout des doigts.
- 🔥 Astuces de chef, gestion de l’eau et cuisson précise à 180 °C promettent un feuilletage ultra croustillant dont il ne reste jamais une miette.
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