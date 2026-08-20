Ce feuilleté apéro ultra simple qui disparaît en 10 minutes : la couronne croustillante à refaire tout l’été

Une pâte feuilletée pur beurre, des légumes du soleil et un pesto basilic réunis en couronne apéro courgettes tomates pesto qui disparaît en dix minutes. Voici comment la préparer sans jamais sacrifier le croustillant.

Une pâte feuilletée qui claque, le parfum du pesto basilic, les couleurs des légumes du soleil alignés en cercle. Au centre, cette couronne dorée capte tous les regards avant même qu’un verre ne soit servi.

En dix minutes, le plateau apéro est vidé ; chacun arrache un rayon de cette tarte soleil sans même prendre d’assiette. Cette recette apéro courgettes tomates mozzarella, relevée de graines de courge, compose une bouchée fondante et croustillante qu’on refera jusqu’à la fin de l’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre ronde (230 à 250 g)

pur beurre ronde (230 à 250 g) ✅ 2 petites courgettes (≈ 300 g) et 2 tomates charnues (≈ 250 g)

(≈ 300 g) et 2 tomates charnues (≈ 250 g) ✅ 1 boule de mozzarella 125 g + 4 c. à soupe de pesto au basilic (≈ 60 g)

au basilic (≈ 60 g) ✅ 20 g de graines de courge, 1 c. à soupe d’huile d’olive, origan, sel, poivre, 1 jaune d’œuf

La couronne apéro courgettes tomates pesto qui disparaît en 10 minutes

La couronne apéro courgettes tomates pesto marie produits simples et visuel spectaculaire. On mise sur une pâte feuilletée pur beurre, de petites courgettes fermes, des tomates charnues et une mozzarella fondante. Le pesto au basilic parfume chaque bouchée, tandis que les graines de courge apportent un croquant grillé très addictif.

Le secret d’une couronne feuilletée apéritive bien croustillante

Le seul piège de cette tarte soleil courgettes tomates pesto, ce sont les légumes très juteux. On les tranche finement, on retire un peu de graines et de jus des tomates, puis on les pose sur une fine couche de pesto qui protège la pâte. Cuisson à 180 °C, sans excès de garniture, jusqu’au dessous bien ferme.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, laver les légumes, couper courgettes et tomates en tranches fines, égoutter. Technique : Dérouler la pâte sur sa feuille, marquer un cercle central avec un bol, étaler le pesto en anneau. Cuisson : Aligner courgettes et tomates sur le pesto, ajouter mozzarella en morceaux, assaisonner, parsemer de graines de courge. Finition : Découper le centre en 8 triangles, rabattre les pointes vers l’extérieur, dorer, cuire 30 min, servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert En coupant les légumes très fins et en retirant un peu de jus, puis en les posant sur du pesto, on limite l’eau ; le four chaud fait gonfler le feuilletage avant qu’il ne se ramollisse. ✨ Le twist gourmand : Parsemer quelques pignons ou graines de courge torréfiés et, en sortie de four, un voile de basilic frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler trop de pesto ou garder les tomates pleines de jus détrempe la pâte, surtout avec des tranches épaisses et un four trop doux.

Servir et réinventer la couronne apéro tout l’été

On sert cette couronne feuilletée apéritive chaude ou tiède, les rayons se détachent à la main. Ajoutez une salade de roquette à l’huile d’olive et au citron, ou quelques tomates cerises au basilic. Pour varier, pensez au pesto rosso, aux poivrons grillés ou à des copeaux de parmesan.