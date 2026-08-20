Plus personne ne sert le spritz orange en fin d’été : ce twist fruité au thym risque de détrôner vos apéros

À la fin de l’été, le spritz orange lasse les amateurs d’apéro. Un mélange de raisin noir, bulles fraîches et thym change alors tout au verre.

Plus personne ne sert le spritz classique en fin d’été : le spritz au raisin noir et au thym qui prend sa place

Sur la table, le verre perle, la glace pilée crépite, les bulles grimpent, et une branche de thym parfume déjà l’air. La lumière baisse, l’air se rafraîchit, mais on n’a pas envie de ranger les verres.

En fin d’été, le spritz orange classique lasse ; trop sucré, trop attendu. On a envie de notes juteuses, herbacées, fraîches, sans perdre le pétillant ni la simplicité du service. Quelques grains de raisin noir et une branche de thym changent alors tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 bouteille de prosecco bien frais (750 ml)

✅ 200 g de raisin noir et le jus de 2 citrons jaunes

✅ 200 ml d’eau gazeuse bien fraîche

✅ 400 g de glace pilée et 4 branches de thym frais

Pourquoi le spritz classique fatigue en fin d’été

Avec la chaleur qui retombe, on supporte moins l’amertume franche et la couleur criarde du spritz classique. On veut un verre plus doux, presque fruit de fin de vendanges, mais toujours vif. D’ailleurs, les planches d’été appellent plus de fraîcheur que de sucre.

Recette express : spritz raisin noir thym pour 4 verres

Le duo raisin noir et thym crée une base juteuse et aromatique que le prosecco vient arrondir. Pour chaque verre, on vise environ trois quarts de bulles, une touche de jus de citron et l’allonge finale d’eau gazeuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rafraîchir les verres, rincer raisin et thym, presser les citrons, filtrer le jus et réserver au frais. Technique : Dans chaque verre, écraser 3 à 5 grains de raisin, ajouter une poignée de grains entiers et 15 ml de jus. Cuisson : Remplir largement de glace pilée, verser 150 à 170 ml de prosecco bien frais, puis 50 ml d’eau gazeuse en filet. Finition : Mélanger une seule fois, très délicatement, frotter une branche de thym sur le bord du verre, la plonger et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le froid de la glace pilée limite la dilution et garde le raisin croquant. Verser le prosecco avant l’eau gazeuse protège les bulles, tandis que le thym frotté sur le verre diffuse ses huiles aromatiques au nez. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques grains de raisin congelés dans le verre : ils rafraîchissent sans diluer et se croquent à la fin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser l’eau gazeuse en premier ni secouer le verre : on casse les bulles et le spritz s’affaisse.

Variantes de fin d’été et version sans alcool

Pour une table légère, ce spritz aime la burrata, le jambon cru, une focaccia tiède ou quelques fromages doux. On peut troquer le prosecco contre une limonade artisanale et un filet de sirop de pomme pour une version sans alcool. En automne, quelques dés de pomme et une pointe de romarin remplacent le raisin pour une parenthèse plus feutrée.