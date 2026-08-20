Apéro : ne servez plus votre tzatziki comme avant, cette version glacée à boire bluffe tous les invités

Posé à côté des olives, ce tzatziki à boire bien glacé ressemble d’abord à un cocktail étrange. Pourtant, deux gorgées suffisent pour retourner tout l’apéritif.

Sur la table basse, les verres alignés affichaient un vert laiteux un peu énigmatique. À côté des olives et des gressins, ce liquide glacé ressemblait plus à un cocktail qu’à une soupe. On a vu plusieurs invités hésiter avant d’oser y tremper les lèvres.

Puis sont venus les sourires, les « mais c’est délicieux » et les verres tendus pour se resservir. Ce tzatziki à boire bien glacé, façon soupe froide concombre yaourt, a fait passer l’apéritif du simple grignotage au vrai moment de fraîcheur ; reste à comprendre ce qui le rend aussi addictif.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gros concombre bien ferme (environ 350 g), quelques dés en plus pour le service

✅ 400 g de yaourt grec nature entier + 100 ml d’eau très froide + 6 à 8 glaçons

✅ 1 petite gousse d’ail, 20 g de menthe fraîche, jus d’1/2 citron jaune

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel fin, poivre, pincée de paprika doux ou de cumin moulu

Pourquoi ce tzatziki à boire fait hésiter… puis rend accro

À l’apéro, on imagine le tzatziki dans un bol où tremper pain et crudités, rarement dans un petit verre glacé. Ce format à boire intrigue ; on craint une soupe fade ou trop lourde. En réalité, le concombre bien ferme, le yaourt grec, la menthe fraîche, l’ail discret, le citron et l’huile d’olive composent un mélange très aromatique, ultra-frais, qui se boit comme un cocktail et donne aussitôt envie d’un deuxième verre.

La méthode inratable pour un tzatziki à boire ultra-crémeux

Pour éviter la soupe aqueuse qui se sépare dans le verre, on fait d’abord dégorger le concombre avec un peu de sel. Ensuite, tout se joue dans le blender : ingrédients bien froids, yaourt grec assez riche, très peu d’eau, puis des glaçons ajoutés en fin de mixage. On obtient une soupe froide concombre yaourt lisse et veloutée, qui reste stable pendant tout l’apéritif.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et couper le concombre, retirer les grosses graines, saler légèrement et laisser dégorger 10 minutes dans une passoire. Technique : Presser le concombre, puis mixer avec le yaourt grec froid, l’ail, la menthe, le jus de citron, l’huile, le sel et le poivre. Cuisson : Ajouter l’eau glacée, mixer jusqu’à texture très lisse, puis incorporer les glaçons et mixer encore quelques secondes. Finition : Verser dans une carafe, laisser reposer au frais au moins 1 heure, remuer puis servir en petits verres bien froids.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 1 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Concombre dégorgé et yaourt grec émulsionnent avec l’huile pour une texture soyeuse, légère. ✨ Le twist gourmand : Une pincée de cumin ou paprika fumé donne une signature aromatique discrète. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Allonger avec trop d’eau froide et servir presque tiède rend la soupe fade et granuleuse.

Les 3 détails de service qui font demander la recette

Servez-le en petits verres glacés, avec un filet d’huile et un brin de menthe ; il accompagne aussi bien mezze, grillades que légumes croquants.