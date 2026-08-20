Apéro : ne servez plus votre tzatziki comme avant, cette version glacée à boire bluffe tous les invités
Posé à côté des olives, ce tzatziki à boire bien glacé ressemble d’abord à un cocktail étrange. Pourtant, deux gorgées suffisent pour retourner tout l’apéritif.
Sur la table basse, les verres alignés affichaient un vert laiteux un peu énigmatique. À côté des olives et des gressins, ce liquide glacé ressemblait plus à un cocktail qu’à une soupe. On a vu plusieurs invités hésiter avant d’oser y tremper les lèvres.
Puis sont venus les sourires, les « mais c’est délicieux » et les verres tendus pour se resservir. Ce tzatziki à boire bien glacé, façon soupe froide concombre yaourt, a fait passer l’apéritif du simple grignotage au vrai moment de fraîcheur ; reste à comprendre ce qui le rend aussi addictif.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 gros concombre bien ferme (environ 350 g), quelques dés en plus pour le service
- ✅ 400 g de yaourt grec nature entier + 100 ml d’eau très froide + 6 à 8 glaçons
- ✅ 1 petite gousse d’ail, 20 g de menthe fraîche, jus d’1/2 citron jaune
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel fin, poivre, pincée de paprika doux ou de cumin moulu
Pourquoi ce tzatziki à boire fait hésiter… puis rend accro
À l’apéro, on imagine le tzatziki dans un bol où tremper pain et crudités, rarement dans un petit verre glacé. Ce format à boire intrigue ; on craint une soupe fade ou trop lourde. En réalité, le concombre bien ferme, le yaourt grec, la menthe fraîche, l’ail discret, le citron et l’huile d’olive composent un mélange très aromatique, ultra-frais, qui se boit comme un cocktail et donne aussitôt envie d’un deuxième verre.
La méthode inratable pour un tzatziki à boire ultra-crémeux
Pour éviter la soupe aqueuse qui se sépare dans le verre, on fait d’abord dégorger le concombre avec un peu de sel. Ensuite, tout se joue dans le blender : ingrédients bien froids, yaourt grec assez riche, très peu d’eau, puis des glaçons ajoutés en fin de mixage. On obtient une soupe froide concombre yaourt lisse et veloutée, qui reste stable pendant tout l’apéritif.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver et couper le concombre, retirer les grosses graines, saler légèrement et laisser dégorger 10 minutes dans une passoire.
- Technique : Presser le concombre, puis mixer avec le yaourt grec froid, l’ail, la menthe, le jus de citron, l’huile, le sel et le poivre.
- Cuisson : Ajouter l’eau glacée, mixer jusqu’à texture très lisse, puis incorporer les glaçons et mixer encore quelques secondes.
- Finition : Verser dans une carafe, laisser reposer au frais au moins 1 heure, remuer puis servir en petits verres bien froids.
Les 3 détails de service qui font demander la recette
Servez-le en petits verres glacés, avec un filet d’huile et un brin de menthe ; il accompagne aussi bien mezze, grillades que légumes croquants.
En bref
- 🥒 À l’apéro, ce tzatziki à boire bien glacé s’invite en petits verres glacés, transformant les olives et gressins en simple décor de table.
- 🧊 La soupe froide concombre yaourt se prépare en mixant des ingrédients très froids, grâce à une méthode qui évite l’effet soupe d’eau sans saveur.
- 🍋 Entre concombre dégorgé, yaourt grec et menthe fraîche, quelques gestes précis suffisent à obtenir une texture ultra-crémeuse qui surprend même les invités sceptiques.
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