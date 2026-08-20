Ce dessert glacé sans four, plus frais qu’une tarte et prêt en 5 minutes, mes invités me le réclament tout l’été

Quand la cuisine se transforme en hammam, j’abandonne la tarte pour une coupe pêche–vanille–framboise ultra fraîche. Trois gestes, zéro four, pour un vrai dessert de restaurant.

Parfums de pêches jaunes, vanille crémeuse et framboises acidulées… Rien qu’en dressant les coupes, l’air de la cuisine change. Au lieu de laisser le four transformer la pièce en sauna pour une tarte, on sert un nuage glacé, tout en fraîcheur, qui croque sous la dent grâce aux amandes.

C’est la pêche melba minute, le dessert pêches glace vanille coulis de framboises qu’on prépare tout l’été, même un soir de canicule. Zéro pâte, zéro précuisson de fond de tarte, un vrai dessert express sans four qui ressemble à un dessert de restaurant. On fait le point sur ce qu’il faut avoir sous la main.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pêches et sirop léger : 4 pêches jaunes, 500 ml d’eau, 80 g de sucre, jus d’½ citron, vanille, verveine

✅ Coulis maison : 250 g de framboises fraîches ou surgelées, 30 g de sucre en poudre

✅ Service : 8 boules de glace vanille (≈ 500 ml), 20 g d’amandes effilées, 4 sablés, quelques feuilles de menthe

✅ Version ultra-express : 1 bocal de 4 demi-pêches au sirop léger, 150 g de coulis de framboises, 500 ml de glace vanille, amandes, menthe

Plus frais qu’une tarte : ma coupe pêche–vanille que je sers tout l’été

Quand il fait 30 °C, on n’a plus envie d’attendre qu’une pâte cuise, refroidisse, puis ramollisse sous les fruits. Avec cette coupe glacée façon pêche Melba minute, tout se joue au dernier moment : des pêches fondantes, une glace bien ferme et un coulis vif. Résultat ; un dessert sans four, deux fois plus rapide qu’une tarte et souvent terminé avant le café.

Les trois éléments du dessert : pêches, glace vanille et coulis de framboises

La base, ce sont des pêches pochées glace vanille. On les cuit doucement dans un sirop léger (500 ml d’eau, 80 g de sucre, citron, vanille, verveine) à frémissement, autour de 90 °C, puis on les laisse refroidir au frais dans ce bain parfumé. Pendant ce temps, on mixe les framboises avec le sucre, on filtre ; le coulis doit être lisse et bien froid. La glace attend au congélateur jusqu’au dressage minute.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Pocher les pêches dans le sirop 8 min, puis les laisser refroidir dedans ; ou simplement égoutter les pêches en bocal. Technique : Mixer framboises et sucre, passer au tamis, griller à sec les amandes, émietter grossièrement les sablés. Cuisson : Garder pêches et coulis au réfrigérateur, placer les coupes au froid, laisser la glace au congélateur jusqu’au service. Finition : Répartir les quartiers de pêche, ajouter deux boules de glace, napper de coulis, parsemer d’amandes et de sablés, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 à 15 min 🔍 Le secret de l’expert Le pochage doux, puis le repos des fruits dans le sirop citronné, parfume la chair sans la transformer en compote. Tout est très froid au moment du dressage ; la glace onctueuse enrobe les pêches, le coulis de framboises réveille l’ensemble et donne cette sensation plus fraîche qu’une tarte cuite. ✨ Le twist gourmand : Sabler la surface avec un mélange sablés bretons émiettés, amandes effilées grillées et une micro-pincée de fleur de sel pour booster le goût de fruit. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir les pêches à gros bouillons ou dresser la coupe à l’avance ; on obtient des fruits en purée, une glace fondue et un dessert tiède.

Twists & variantes : comme au restaurant, mais en 5 minutes

Pour une version ultra-express, on remplace les pêches pochées maison par un bocal de fruits au sirop léger et un coulis de framboises du commerce peu sucré ; le dessert express sans four est prêt en cinq minutes. On peut ajouter pistaches concassées, un trait de liqueur de framboise pour les adultes, ou garder simplement le trio fruits–glace–coulis. Les pêches et le coulis se préparent la veille et se gardent deux à trois jours au frais, ce qui permet de monter la coupe au dernier moment, dès qu’une envie de fraîcheur se présente.