Muret en gabions : ce que j’ai découvert entre les pierres après 2 hivers, et pourquoi il ne faut plus y toucher

Monté pour le look au bord de la terrasse, mon muret en gabions s’est transformé en refuge discret pour insectes et lézards. Deux hivers plus tard, ce microcosme bouleverse ma façon de penser la biodiversité au jardin.

Un matin de janvier, le jardin était figé sous le givre, sauf le muret en gabions le long de la terrasse. En s’approchant, on voyait des coccinelles et un petit lézard immobile dans les interstices, tandis que de fines volutes de vapeur semblaient s’échapper des pierres.

Ce jour-là, beaucoup de jardiniers l’ont vécu : ce qui devait être un simple muret contemporain révèle une seconde vie. Entre le métal et les pierres, un monde discret s’est installé, utile à tout le jardin et à la biodiversité au jardin.

D’un muret en gabions design à un microcosme vivant

À l’origine, ce type de muret venait des ouvrages publics : des cages métalliques remplies de pierres pour retenir des talus, que les jardineries ont transformées en objet déco clé en main. Un muret en gabions se monte vite, structure une terrasse, masque un vis-à-vis et apporte ce côté brut très tendance.

Mais sa force cachée se trouve entre les pierres. La roche emmagasine la chaleur le jour et la restitue la nuit, tandis que les cavités restent à l’abri du vent et du gel. Au fil des saisons, ce volume poreux devient un microclimat stable, bien plus vivant qu’un mur maçonné lisse.

Les habitants insoupçonnés qui ont colonisé les interstices

Nous avons tous déjà longé un muret sans y prêter attention. Pourtant, dès l’automne, insectes auxiliaires et petits reptiles s’y glissent pour chercher refuge. Coccinelles, chrysopes, syrphes, perce-oreilles et carabes y trouvent un abri sec, tandis que le lézard des murailles se cale plus profondément pour hiverner.

En observant de près, on repère vite une petite communauté utile pour le potager et les massifs :

les coccinelles et chrysopes, prédatrices des pucerons ;

les carabes et perce-oreilles, qui croquent limaces et jeunes chenilles ;

les araignées, hérissons ou crapauds, précieux alliés contre de nombreux ravageurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de sérénité +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En offrant de nombreux abris secs et tempérés reliés au reste du jardin, le muret accueille naturellement une faune variée qui régule pucerons, limaces et autres ravageurs sans intervention humaine. 💡 Le petit plus : Installer à proximité une bande de fleurs mellifères prolonge les ressources en nectar et rend le refuge encore plus attractif. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Boucher les cavités ou traiter au désherbant au pied du mur supprime brutalement la microfaune et annule tous les bénéfices écologiques.

Booster la biodiversité de son muret en gabions sans tout refaire

Bonne nouvelle, un muret déjà en place peut devenir un hôtel à insectes très efficace, sans bricolage compliqué. Il suffit de ménager quelques cavités de tailles variées, de glisser ici ou là des poches de terre pour des sédums ou joubarbes, et de choisir des pierres locales non gélives.

Autour, l’idéal est de relier le mur à une haie champêtre, une prairie fleurie ou un massif de thym et de lavande, en laissant des feuilles mortes au pied. À l’inverse, nettoyeur haute pression, mortier et désherbant stérilisent le refuge : le fameux duo muret en gabions biodiversité fonctionne seulement si la vie peut, tout simplement, y circuler.