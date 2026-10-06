Muret en gabions : cette erreur de pose fait avancer la rangée du bas dès la pluie et peut vous coûter très cher

Aux premières pluies d’automne, le muret en gabions censé retenir la pente d’un jardin s’est mis à avancer, centimètre après centimètre. Derrière ce glissement inquiétant, quelques erreurs de pose et un élément invisible jouent un rôle décisif.

Elles donnent du relief au jardin et un air de maison d’architecte : les cages de pierres ont envahi les pentes. Beaucoup de propriétaires misent sur un muret en gabions pour retenir une pente, convaincus d’avoir choisi une solution solide et durable.

Puis viennent les premières grosses pluies d’automne : au pied du talus, la rangée du bas se décale, le grillage se bombe, une fente de terre apparaît derrière. Ce scénario très courant ne relève ni de la malchance ni d’un mauvais choix de matériaux, mais d’erreurs de pose que l’on peut encore corriger.

Pourquoi la rangée du bas a commencé à avancer

Dans un jardin en pente, le muret ne fait pas que décorer : il retient la terre qui chercherait sinon à glisser. Tant que le sol reste sec, la poussée est discrète ; mais dès que la pluie arrive, la terre se gorge d’eau, devient plus lourde et appuie bien davantage sur la base de l’ouvrage.

Si la première rangée a été posée sur une fondation meuble, mal nivelée ou sans lit de graviers compacté, elle cède en premier. Elle avance légèrement, poussée par le talus détrempé ; au-dessus, les cages suivent et le joli mur bien droit se transforme peu à peu en ventre inquiétant.

Ce qui se passe derrière le mur quand la pluie arrive

Nous avons tous sous-estimé la force de l’eau. Coincée derrière un mur de soutènement, elle agit comme un vérin : plus elle s’accumule, plus elle pousse sur le grillage. Contrairement à ce que l’on imagine, les pierres des gabions ne suffisent pas toujours à laisser l’humidité s’échapper ; sans vrai drainage, l’eau reste prisonnière derrière le mur.

Dans la majorité des cas, trois négligences se cumulent : un sol de base peu compacté qui se tasse dès qu’il est détrempé, l’absence de géotextile et de graviers drainants derrière la structure, et un mur monté parfaitement vertical au lieu d’être légèrement incliné vers le talus pour encaisser la poussée des terres.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie estimée jusqu’à plusieurs milliers d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Elle combine fondation bien compactée, matériaux drainants et mur légèrement incliné vers le talus. Résultat : moins de tassement, pas de poche d’eau coincée derrière les cages et une poussée des terres largement réduite sur la rangée du bas. 💡 Le petit plus : poser un tuyau drainant au pied de l’ouvrage pour guider l’eau vers un endroit où elle peut s’évacuer sans abîmer le jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : monter le mur directement sur la terre, sans gravier ni drainage, en le laissant parfaitement vertical face à la pente détrempée.

Comment sécuriser ou reconstruire son muret en gabions

Bonne nouvelle : un mur qui a légèrement bougé peut souvent être sauvé. Sur un ouvrage existant, on commence par dégager la terre derrière la zone qui avance, ajouter un lit de graviers drainants et, si besoin, reprendre la base en démontant seulement une ou deux cages pour reposer la première rangée sur un sol bien compacté et parfaitement de niveau.

Préparer une assise stable et bien compactée.

Installer gravier drainant et géotextile derrière le mur, puis le monter légèrement incliné vers la pente.