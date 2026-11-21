Autour de votre grand arbre, le gazon se transforme chaque été en cercle de poussière et de racines apparentes. Deux vivaces couvre-sol ombre sèche sous un arbre y installent enfin un tapis vert durable, presque sans entretien.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Geranium macrorrhizum & Luzula sylvatica 🌸 Nom courant Géranium à grosses racines et luzule des bois 📏 Dimensions Environ 30 à 60 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Mi-ombre à ombre sèche sous un arbre ❄️ Rusticité Au moins -15 °C, très rustiques en climat français 🍂 Feuillage Semi-persistant aromatique pour le géranium, persistant rubané pour la luzule

Chaque printemps, la scène s’est répétée sous le grand arbre du jardin : le gazon a jauni, s’est clairsemé, puis il a laissé une couronne de terre nue autour du tronc. On a ressemé, arrosé, ajouté de l’engrais… pour revoir, quelques mois plus tard, le même cratère poussiéreux.

Ce coin n’est pas maudit, il vit simplement en ombre sèche, ce microclimat où racines d’arbre et manque d’eau gagnent toujours contre la pelouse. La bonne nouvelle, c’est qu’un duo de vivaces couvre-sol y tisse un véritable tapis vert, sans tondeuse ni prises de tête .

Pourquoi le gazon disparaît sous un arbre

Un arbre adulte pompe d’abord pour lui : ses racines superficielles captent l’eau et les nutriments bien avant celles du gazon. Au-dessus, le feuillage intercepte la pluie et filtre la lumière. Le sol a séché très vite en surface, et le gazon, plante de plein soleil, s’est épuisé faute d’eau et de clarté.

C’est exactement ce que l’on appelle l’ombre sèche, l’une des zones les plus difficiles du jardin. Pour la reconnaître, on a un test express : deux jours après une bonne pluie, on creuse à 15 cm. Terre encore fraîche qui se tient en boule ? Ce n’est pas si dramatique. Terre poussiéreuse qui s’effrite ? On est bien en ombre sèche, là où des vivaces couvre-sol ombre sèche sous un arbre prennent le relais du gazon.

Le duo gagnant : géranium à grosses racines et luzule des bois

Nous avons tous déjà abandonné un coin du jardin en pensant que “rien n’y pousse”. Sous un chêne ou un érable, le Geranium macrorrhizum a pourtant prouvé l’inverse : sa touffe de 30 à 40 cm de haut, au feuillage aromatique, a fermé le sol en un à deux ans à peine. À ses côtés, Luzula sylvatica, petite graminée de sous-bois, a déroulé ses feuilles rubanées vert foncé, presque comme une pelouse naturelle mais persistante tout l’hiver.

Le géranium, rhizomateux, étouffe les herbes indésirables et supporte les sols pauvres, secs ou caillouteux.

La luzule accepte l’ombre dense et garde son vert même en janvier.

En mélange, les deux créent des hauteurs et textures différentes, façon sous-bois soigné.

Seul bémol à surveiller : le géranium peut s’étendre ; on rabat simplement quelques touffes tous les 4 à 5 ans.

Comment les planter pour un tapis vert durable sous l’arbre

L’automne a été la saison idéale pour installer ce duo : sol encore tiède, pluies régulières, aucune canicule à gérer. Le geste a été simple : désherbage manuel, griffage superficiel pour ne pas blesser les racines de l’arbre, puis plantation de 4 à 6 géraniums par m², espacés d’environ 40 cm, en alternance avec 3 à 4 touffes de luzule. Un arrosage copieux à la mise en place a suffi pour bien lancer les racines.

Entre les jeunes plants, un paillis de feuilles mortes a ensuite joué les alliés de charme : ambiance de sous-bois, moins d’évaporation, presque pas de désherbage. La première année, quelques arrosages espacés en été ont accompagné l’enracinement. Puis le tapis a pris le relais : aujourd’hui, le pied de l’arbre reste vert du printemps à l’hiver, avec les fleurs roses du géranium en mai et ses teintes rouges d’automne qui se détachent sur le vert brillant de la luzule.