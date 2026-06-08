Marre de désherber ? Ces 5 vivaces couvre-sol des anciens vont transformer vos mauvaises herbes en souvenir

Avant les désherbants, nos grands-parents garnissaient l’ombre du jardin avec cinq vivaces couvre-sol contre les mauvaises herbes. Que se passe-t-il aujourd’hui quand on les replante serrées sous haies et arbres ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Geranium macrorrhizum 🌸 Nom courant Géranium vivace couvre-sol 📏 Dimensions 30 à 40 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Mi-ombre à ombre, supporte l’ombre sèche sous les arbres ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Persistant à semi-persistant, très dense et aromatique

Au printemps, les bordures sont nettes, la terre bien noire entre les arbustes… et puis, en quelques semaines, pissenlits, oxalis et graminées sauvages reprennent tout. On a beau passer ses week-ends à genoux avec le couteau désherbeur, le massif se transforme de nouveau en petite jungle, comme si rien n’avait été fait.

Avant l’arrivée des désherbants chimiques, les anciens avaient pourtant trouvé mieux qu’une bataille sans fin : ils ont installé des vivaces couvre-sol qui gardaient le sol occupé toute l’année. Ce véritable paillis vivant, beau et durable, revient aujourd’hui en force… surtout quand on voit ce qu’il fait réellement aux mauvaises herbes.

Le secret des anciens : un paillis vivant à la place de la binette

Le principe est simple : comme un paillage de 5 à 10 cm qui a réduit les arrosages jusqu’à près de 70 % et a divisé par trois le désherbage, un tapis de vivaces bien serrées garde la terre à l’ombre. Les observations de terrain ont montré qu’une bordure bien couverte a vu la levée d’herbes indésirables chuter d’environ 80 %, faute de lumière pour les graines.

Sous ce manteau végétal, les racines tissent un réseau qui stabilise les talus, limite la compaction et garde l’humidité entre deux pluies. Ces vivaces ont souvent vécu cinq à dix ans au même endroit, presque sans entretien, en structurant le décor sous les haies, au pied des arbres et dans les massifs ombragés des jardins de famille.

Les 5 vivaces couvre-sol qui étouffent les mauvaises herbes

Nous avons tous déjà vu un massif impeccable en avril, puis envahi dès juin. Le « gang des cinq » des anciens bloquait ce scénario, surtout à l’ombre ou en mi-ombre : géranium vivace, alchémille, pervenche, lamier maculé et ajuga rampante captent la lumière, l’eau et les nutriments avant les graines d’adventices, qui ne parviennent plus à s’installer.

Geranium macrorrhizum : incroyablement vigoureux, il forme un tapis parfumé persistant qui concurrence même le lierre, idéal sous haies et arbres.

: incroyablement vigoureux, il forme un tapis parfumé persistant qui concurrence même le lierre, idéal sous haies et arbres. Alchemilla mollis : ses grandes feuilles en éventail se chevauchent et verrouillent les bordures légèrement ombragées.

: ses grandes feuilles en éventail se chevauchent et verrouillent les bordures légèrement ombragées. Vinca minor (petite pervenche) : ses tiges rampantes s’enracinent partout, créant un tapis épais sous les arbres et les vieux murs.

(petite pervenche) : ses tiges rampantes s’enracinent partout, créant un tapis épais sous les arbres et les vieux murs. Lamium maculatum : feuillage panaché argenté, bas et serré, parfait pour éclairer l’ombre tout en recouvrant la moindre parcelle de terre nue.

: feuillage panaché argenté, bas et serré, parfait pour éclairer l’ombre tout en recouvrant la moindre parcelle de terre nue. Ajuga reptans : rosettes très rasantes et épis bleu violacé au printemps, qui se faufilent entre les arbustes et comblent chaque trou.

Comment les planter pour en finir (presque) avec le désherbage

Pour retrouver leur efficacité, il suffit de préparer le terrain comme eux : enlever soigneusement chiendent, liseron et ronces, ameublir sur 15 à 20 cm, puis planter en juin dans un sol bien arrosé. Les jardiniers pros ont visé 6 à 9 plants par mètre carré et un espacement d’environ 30 à 40 cm entre chaque jeune touffe pour que les feuillages se rejoignent vite.

La première saison, un léger paillis organique entre les plants limite les repousses pendant que les vivaces s’installent. En une à deux années, ce mélange tisse un tapis coloré qui a presque fait disparaître les mauvaises herbes ; il ne reste plus qu’à arracher quelques intruses isolées et à recouper, de temps en temps, pervenche ou ajuga aux endroits où elles débordent des allées.