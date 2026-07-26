Ventre gonflé, jean qui serre : ces 6 gestes de drainage à faire chez vous en 5 minutes pour le faire disparaître

Ventre gonflé, jean qui serre et impression de porter un ballon sous les côtes ? En moins de cinq minutes, un protocole de drainage ciblé promet de changer la donne.

Vous avez l’impression qu’un simple déjeuner ou une journée stressante suffit à faire exploser votre tour de taille ? Ce ventre gonflé qui tire sous le jean touche beaucoup de femmes, même sans prise de poids réelle. Entre repas avalés trop vite, transit ralenti et petite rétention d’eau, l’abdomen se transforme vite en zone d’inconfort.

Le bon côté, c’est qu’une grande partie de ce volume vient de liquides et de tensions, pas de graisse. L’experte du drainage lymphatique Fleur Boschel, autrice du livre C’est pas du gras, c’est de l’eau (éditions Marabout), a mis au point une mini-routine d’auto-massage du ventre pour stimuler la digestion, soulager les ballonnements et affiner la taille en moins de cinq minutes. Encore faut-il comprendre ce qu’on draine exactement, et ce que l’on peut en attendre.

Drainage lymphatique : ce qui gonfle vraiment votre ventre

Une part du gonflement vient des gaz liés à la digestion, l’autre de liquides retenus dans les tissus. Dans un comparatif de draineurs mené sur huit semaines, l’auteure observe que la rétention d’eau se manifeste souvent par une sensation de lourdeur en fin de journée, des vêtements qui serrent sans raison apparente, ou un poids qui varie de 1 à 2 kg entre le matin et le soir. Elle rappelle aussi qu’un drainage, manuel ou via un complément, soutient surtout l’élimination de l’eau et des déchets, pas la perte de graisse.

Tout cela renvoie au système lymphatique, ce réseau discret de vaisseaux et de ganglions chargé de transporter la lymphe, d’éliminer des déchets et de soutenir l’immunité. Il n’a pas de « pompe » comme le cœur : il dépend des mouvements du corps, de la respiration et des contractions musculaires pour circuler. Pour Fleur Boschel, lui, « joue un rôle fondamental dans ta santé et ton bien-être, notamment en régulant l’équilibre et la répartition des fluides corporels. Autant dire que, s’il fonctionne mal, l’eau s’accumule dans tes tissus », explique Fleur Boschel, citée par Top Santé. D’où l’intérêt des gestes ciblés sur le ventre pour l’aider à mieux faire son travail.

Les 6 gestes imparables pour drainer et dégonfler le ventre

Avant de masser le ventre, l’experte recommande d’abord de déverrouiller les portes d’évacuation de la lymphe. Concrètement, on commence par une quinzaine de pompages doux avec la pulpe des doigts dans le creux des clavicules, puis une quinzaine de pressions juste au-dessus du nombril. On termine par environ 15 secondes de tapotements légers au niveau du pli de l’aine, là où se situent les ganglions inguinaux. Ensuite seulement, place au vrai auto-massage du ventre, à pratiquer sur peau sèche puis avec un peu d’huile.

Réveil des tissus sans huile : sur peau sèche, pincer et malaxer doucement toute la peau du ventre.

Massages verticaux : mains à plat sur l’os iliaque gauche puis droit, aller-retours fermes de bas en haut.

Balayage horizontal : au-dessus du nombril, balayer fermement de droite à gauche une quinzaine de fois.

Massage en escargot : doigts au centre du nombril, cercles dans le sens des aiguilles d’une montre en élargissant.

Drainage de la taille : entourer la taille, frotter les flancs de haut en bas puis chasser vers bas-ventre ou aisselles.

Lissage aux poings et pincements : lisser avec les poings de haut en bas, finir par de petits pincements toniques.

Hydratation, sécurité et petits plus pour un ventre plus léger

Dans un comparatif de draineurs, l’auteure rappelle que ces aides n’agissent bien que si l’on boit assez : l’ANSES recommande 1,5 à 2 litres d’eau par jour. Fleur Boschel insiste aussi sur une pression douce et déconseille le drainage en cas d’infection en cours, de pathologie cardiaque, de phlébite ou de certains cancers, ou pendant un épisode inflammatoire. Une testeuse décrit surtout plus de légèreté en fin de journée, amplifiée les jours de yoga ou de marche.

Sources Top Santé

«Jai teste une routine de drainage pendant un mois voici ce quil sest passe»