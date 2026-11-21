Trous, plaques jaunes, herbe clairsemée : votre pelouse semble perdue. Avant de tout refaire, un simple regarnissage du gazon peut tout changer, si quelques règles sont respectées.

Des plaques de terre battue qui jurent au milieu du vert, une pelouse qui jaunit autour du portique des enfants : le tableau est familier. Face à ces trous, on imagine souvent qu’il faut tout retourner et repartir de zéro.

Il existe pourtant une méthode plus douce, rapide et économique : densifier le tapis en place en semant de nouvelles graines là où l’herbe a disparu. C’est le regarnissage du gazon, aussi appelé sursemis. Bien choisi et bien réalisé, ce geste suffit à transformer une pelouse fatiguée.

Regarnissage du gazon : dans quels cas y penser ?

Le regarnissage du gazon consiste à ressemer seulement les zones clairsemées ou nues d’une pelouse, sans retourner tout le terrain. On utilise pour cela un gazon de regarnissage, mélange de semences à levée rapide, parfois enrobées pour mieux germer et décourager les oiseaux. L’opération reste légère et offre un effet visible en quelques semaines.

Le sursemis du gazon est indiqué quand la pelouse reste verte mais trouée : zones piétinées, passages répétés du chien, plaques grillées après sécheresse, dégâts de maladies fongiques ou premier semis inégal. Tant que les surfaces nues ne dépassent pas environ un tiers du jardin et que le sol n’est pas complètement déformé, regarnir suffit ; au‑delà, une réfection plus lourde sera plus durable.

Comment pratiquer le regarnissage du gazon pas à pas

Nous avons tous déjà tenté de semer vite fait sur un trou… et vu la terre rester aussi nue. La réussite commence par la préparation : tondre un peu plus court que d’habitude, scarifier ou griffer pour enlever mousse et feutre, puis décompacter légèrement à la griffe afin de faire réapparaître la terre entre les brins.

Sur sol propre et nivelé, un fin voile de terreau ou de compost facilite ensuite la germination et limite le dessèchement. Il ne reste plus qu’à semer méthodiquement :

répartir les graines (20 à 30 g/m², jusqu’à 40 g/m² sur zones très dégarnies) en passes croisées ;

les recouvrir de quelques millimètres de terreau, sans les enterrer profondément ;

passer un rouleau ou une planche pour assurer le contact graine‑sol ;

arroser en pluie fine et maintenir le sol humide jusqu’à la levée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Surface à regarnir jusqu’à 30–40 % du gazon 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On renforce la pelouse existante sans retourner le sol, ce qui comble vite les trous et limite l’arrosage. 💡 Le petit plus : Passer deux fois, en croisant les gestes de semis, donne une densité beaucoup plus homogène. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Semer sur un sol non préparé ou en pleine chaleur, puis tondre avant l’enracinement complet.

Entretenir une pelouse regarnie pour qu’elle reste belle

Après le semis, la levée intervient entre 8 et 20 jours selon la météo. Pendant cette période, on arrose en pluie fine dès que la surface sèche et on limite au maximum le piétinement. Un nouveau passage de rouleau, quelques semaines plus tard, aide les jeunes racines à bien s’ancrer.

Choisir la bonne saison aide beaucoup : début d’automne, de septembre à octobre, avec sols encore chauds et pluies plus régulières ; au printemps, il faudra suivre l’arrosage. La première tonte attendra 8 à 10 cm, avec une coupe haute, pour ne pas arracher les jeunes brins et garder longtemps une pelouse dense.