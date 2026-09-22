Ces champignons sur votre gazon après les premières pluies sont une bonne nouvelle à condition d’éviter cette erreur

Au premier épisode pluvieux de septembre, des champignons envahissent soudain la pelouse des jardiniers français. Sont-ils signe d’un gazon malade ou d’un sol qui travaille en profondeur ?

Au lendemain de la première vraie averse de septembre, le décor est saisissant : la veille, une pelouse bien tondue ; le matin, des dizaines de petits chapeaux beiges plantés partout dans l’herbe. Beaucoup y voient aussitôt une maladie du gazon.

Avant d’accuser la pluie ou votre façon de tondre, il vaut la peine de comprendre pourquoi ces champignons apparaissent si vite, et ce qu’ils révèlent vraiment de la santé du sol. Vous verrez qu’ils sont souvent de précieux alliés.

Quand la première pluie réveille le mycélium sous votre gazon

Le champignon que l’on voit n’est que la partie émergée. Sous la pelouse, un réseau de filaments, le mycélium, décompose racines mortes et débris végétaux. Sol sec : il dort. Premières pluies sur une terre encore douce : il produit aussitôt des chapeaux, surtout entre septembre et novembre.

Les agronomes l’ont constaté : plus de 90 % des espèces présentes dans un gazon sont saprophytes. Elles se nourrissent de matière organique morte et libèrent au passage azote et phosphore. Autrement dit, ces champignons préparent la nourriture du gazon au lieu de la lui voler.

Pourquoi ils poussent seulement à certains endroits du gazon

Nous avons tous déjà remarqué ces « taches » où les champignons reviennent après chaque pluie. C’est là que le mycélium trouve le plus à manger ou d’humidité. Sous ces coins du jardin, on cache souvent :

d’anciennes racines ou souches ;

un vieux tas de tontes ;

des morceaux de bois enterrés ;

une zone toujours détrempée.

Un alignement suit souvent une ancienne haie ou une tranchée de câbles ; un cercle presque parfait trahit l’emplacement d’un arbre abattu. Tant que l’herbe reste bien verte autour, rien d’alarmant. Si le centre jaunit et se dessèche, la terre est devenue difficile à réhumidifier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Produits chimiques évités 0 fongicide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En aérant le sol et en arrosant en profondeur les zones de ronds de sorcière, on réduit le stress du gazon tout en laissant le mycélium recycler naturellement la matière organique. 💡 Le petit plus : Sur les autres parties de la pelouse, accepter quelques champignons permet souvent d’espacer les apports d’engrais et d’obtenir une herbe plus dense avec moins d’arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Verser des produits agressifs sur les chapeaux visibles abîme le gazon, détruit la vie du sol et laisse intact le mycélium, qui refera surface dès que les conditions lui conviendront.

Les bons gestes pour cohabiter avec les champignons du gazon

Dans la majorité des cas, mieux vaut cohabiter. Quelques champignons sur la pelouse après la pluie peuvent être laissés ou retirés au râteau, avec des gants, surtout si enfants ou animaux jouent. La tonte les hache, puis ils se décomposent et enrichissent le sol.

Quand un cercle s’agrandit chaque année et que l’herbe souffre, il s’agit d’un rond de sorcière. Le mycélium y progresse de 10 à 40 centimètres par an et rend le sol hydrophobe. La solution : aérer serré avec une fourche-bêche, arroser longuement, oublier fongicides, eau de Javel et vinaigre.