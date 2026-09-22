Frigo presque vide : cette pile courgettes-jambon-fromage remplace le pain au dîner si vous évitez ce geste fatal

Un soir sans pain et avec un frigo presque vide, j’ai empilé courgettes, jambon et mozzarella pour sauver le dîner. Ce croque sans pain ultra-fondant a bluffé ma tablée grâce à quelques gestes simples qui changent tout.

Plus un morceau de baguette sur la table, un frigo presque vide et une tablée affamée qui attend ; la scène est familière. Pourtant, avec quelques courgettes, un peu de jambon et un reste de fromage, la cuisine se remplit vite d’une odeur chaude de gratin, de fromage qui file et de légumes rôtis.

Ce qui ressemble à un dépannage de dernière minute devient alors un vrai croque sans pain, doré et rassasiant. Empilées en petites tours, les tranches de courgettes, de jambon et de mozzarella prennent du volume, fondent ensemble et bluffent tout le monde. Pour réussir ce croque sans pain courgettes jambon mozzarella sans flaque d’eau au fond du plat, quelques gestes comptent vraiment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes (600 à 700 g)

✅ 4 tranches de jambon blanc ou à l’os

✅ 250 g de mozzarella bien égouttée

✅ 50 g de parmesan râpé + huile d’olive, ail, herbes, sel, poivre

Pourquoi cette pile de courgettes remplace le pain sans frustrer personne

Chaque ronde de courgette remplace la tranche de pain, en plus légère. Le jambon apporte le salé, la mozzarella le cœur filant, le parmesan la croûte qui gratine. En choisissant des courgettes fermes, un jambon un peu épais et un fromage plutôt sec, on obtient un plat généreux, sans lourdeur.

Croque sans pain courgettes-jambon-mozzarella : la méthode anti-eau

La clé tient en deux étapes simples. D’abord, des tranches de courgette passées 12 à 15 minutes au four à 200 °C pour les attendrir et les sécher légèrement. Ensuite, une mozzarella bien égouttée, pressée dans du papier absorbant, afin qu’elle rende son eau avant de fondre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en rondelles de 0,5 cm, les répartir sur une plaque. Technique : Les arroser d’huile d’olive, saler très légèrement, ajouter ail et herbes, précuire 12 à 15 minutes. Cuisson : Huiler un plat, le frotter d’ail, monter des petites piles courgette, jambon, mozzarella sur trois à quatre couches. Finition : Terminer par courgette, mozzarella et parmesan, enfourner 10 à 12 minutes, jusqu’à un dessus bien doré.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert En faisant rendre leur eau aux courgettes avant montage, on évite l’effet bouilli. Avec une mozzarella bien pressée et un four vif à 200 °C, le cœur reste fondant, entouré d’une croûte sèche. ✨ Le twist gourmand : Glisser un voile de pesto ou quelques feuilles de basilic entre jambon et mozzarella pour un parfum ensoleillé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les courgettes crues non essuyées et la mozzarella encore trempée dans son jus ; le plat deviendrait aqueux, sans tenue ni vraie croûte.

Variantes, accompagnements et petits trucs d’avance

Ces piles se servent brûlantes avec une salade verte ou de roquette citronnée, voire quelques pommes de terre grenailles rôties. On peut remplacer le jambon blanc par du jambon cru, ajouter pesto ou épinards, et garder les restes 24 heures au frais, à réchauffer doucement au four.