Cette focaccia apéro sans pétrissage fait oublier la pizza livrée : le geste simple qui change tout
Marre des pizzas livrées tièdes et mollassonnes ? Cette focaccia façon pizza sans pétrissage promet un apéro fromage filant, dessous croustillant et mie nuageuse.
Une plaque brûlante sort du four, l’odeur d’huile d’olive et d’ail envahit la cuisine. Sous les doigts, la croûte claque déjà, gonflée de bulles et gorgée de tomate. Quand on soulève un carré, le dessous est doré, le dessus se couvre de fils de fromage étirés.
Cette focaccia d’apéro, croustillante dessous, moelleuse dedans et débordante de fromage fondu, a tout d’une pizza… en mieux. Sans robot ni stress, on laisse la pâte travailler tranquillement au frais. La promesse ? Une focaccia façon pizza sans pétrissage qui relègue la pizza livrée au rang de réflexe.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de farine de blé
- ✅ 7 g de levure boulangère sèche active
- ✅ 25 g de sucre + 8 à 9 g de sel fin
- ✅ 415 ml d’eau tiède (40 à 46 °C)
- ✅ 30 ml d’huile d’olive dans la pâte
- ✅ 45 ml d’huile d’olive pour le plat
- ✅ 30 ml d’huile d’olive en finition
- ✅ 400 g de tomates en dés en boîte, bien égouttées
- ✅ 4 gousses d’ail frais, finement hachées
- ✅ 4 g d’origan séché (pâte + garniture)
- ✅ 115 g de mozzarella râpée
- ✅ 115 g de Fontina ou de Gruyère
- ✅ Basilic frais, huile pimentée pour le service (optionnel)
Pourquoi cette focaccia d’apéro fait oublier la pizza livrée
Cette focaccia apéro fromage filant joue sur tous les tableaux : base gorgée d’huile, bords croustillants, cœur souple qui se déchire à la main. Là où la pizza livrée arrive souvent tiède et ramollie, ici le dessous est saisi à chaleur forte, presque caramélisé. Le tout avec une garniture très simple : tomates, ail, origan, mozzarella et Fontina ou Gruyère.
L’astuce tient dans la générosité : beaucoup d’huile, une pâte très hydratée et des fromages fondants. On obtient une focaccia croustillante dessous moelleuse dedans, pour un budget bien plus doux qu’une commande de pizza à l’apéro.
La pâte sans pétrissage : la méthode inratable pour une mie ultra moelleuse
On commence par activer la levure boulangère sèche active dans l’eau tiède, avant de tout mélanger à la cuillère. Cette pâte très souple repose d’abord une heure, puis part au frais entre 12 et 16 heures. Cette fermentation lente au froid développe les arômes et donne une mie alvéolée sans le moindre effort. D’ailleurs, l’huile d’olive au fond du plat va presque frire le dessous pendant la cuisson.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger levure, eau, farine, huile et origan.
- Technique : Laisser lever, puis réfrigérer la pâte toute une nuit.
- Cuisson : Étaler dans le plat huilé, garnir de tomates et fromages.
- Finition : Former les creux, arroser d’huile, cuire à 230 °C.
Comment servir, conserver et réchauffer la focaccia sans la ramollir
On la coupe après 20 minutes, la garde en boîte hermétique et la réchauffe toujours au four.
En bref
- 🍕 Pâte sans pétrissage, fermentation lente au froid 12 à 16 h et cuisson à 230 °C pour une grande focaccia d’apéro façon pizza.
- 🥖 Une pâte très hydratée repose longuement avant d’être étalée dans un bain d’huile, garnie de tomates égouttées, ail, origan et fromages fondants.
- 🔥 Astuces de chef, planning sur 24 heures et conseils anti-ratés transforment cette focaccia croustillante dessous moelleuse dedans en nouvelle star de l’apéro.
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