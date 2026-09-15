Chez vous, cette focaccia façon pizza sans pétrissage gonfle plus que chez le boulanger grâce à ce geste simple

Un simple saladier, une nuit au froid et cette focaccia façon pizza sort du four gonflée comme chez le boulanger. Mais que se passe-t-il vraiment pendant ces longues heures de repos ?

Je n’ai même pas eu besoin de pétrir la pâte : cette focaccia façon pizza sort du four plus gonflée que celle du boulanger

L’odeur d’huile d’olive chaude, d’ail et d’origan envahit la cuisine, pendant que la plaque ressort du four avec une croûte dorée, brillante, constellée de bulles. Sous les doigts, les bords croustillent et le centre s’écrase tout en douceur, comme un coussin moelleux.

On oublie le robot, la farine partout et les bras fatigués. Ici, une cuillère en bois, un saladier et une nuit au réfrigérateur suffisent pour une focaccia façon pizza sans pétrissage, gonflée comme chez le boulanger. La promesse : zéro effort, mais une mie aérienne qui donne envie de tendre la main avant même d’avoir mis la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé, 7 g de levure boulangère sèche, 25 g de sucre, 8 g de sel fin

✅ 415 ml d’eau tiède (40–45 °C), 30 ml d’huile d’olive pour la pâte

✅ 400 g de tomates concassées épaisses, 4 gousses d’ail, 4 g d’origan séché

✅ 75 ml d’huile d’olive, 115 g de mozzarella râpée, 115 g de Fontina ou de Gruyère

Pourquoi cette focaccia sans pétrissage gonfle plus que chez le boulanger

Ici, la magie vient d’une pâte très hydratée (environ 83 % d’eau) et d’un long repos. Le temps remplace le pétrissage : au froid, le gluten se forme tout seul, la levure travaille doucement et la pâte accumule des gaz. Résultat ; une mie alvéolée, tremblotante, qui prend un volume spectaculaire à la cuisson grâce à la vapeur enfermée dans chaque bulle.

Pâte sans pétrissage : la méthode pas à pas

On mélange simplement eau tiède, levure et sucre, puis la farine, le sel, l’origan et l’huile. La pâte reste collante ; c’est normal. Après une heure à température ambiante, elle part 12 à 16 heures au réfrigérateur, bien couverte. Le lendemain, on la verse dans un plat généreusement huilé, on l’étire du bout des doigts sans la dégazer, puis on la laisse regonfler jusqu’à ce qu’elle soit légère comme une mousse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger eau tiède, levure et sucre, laisser mousser 10 min, puis ajouter huile, farine, sel, origan ; remuer 1 min à la cuillère pour obtenir une pâte collante. Technique : Couvrir, laisser gonfler 1 h, puis placer 12 à 16 h au réfrigérateur. Huiler un plat 23 × 33 cm avec 45 ml d’huile et y verser la pâte froide, en l’étirant doucement jusqu’aux bords. Cuisson : Laisser lever 3 à 4 h. Égoutter les tomates au moins 20 min, les répartir avec l’ail, l’origan et les fromages, faire des trous profonds avec les doigts, arroser du reste d’huile et cuire 18 à 22 min à 230 °C. Finition : Laisser reposer 20 min avant de découper. Avec une sonde, viser 96 à 99 °C au cœur pour une mie cuite mais moelleuse ; servir avec roquette ou olives.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile, zéro robot 🔍 Le secret de l’expert La pâte très hydratée et la pousse lente au froid construisent un réseau de gluten souple sans pétrissage. La levure crée des bulles qui se figent à la cuisson ; l’huile d’olive très chaude dore la croûte par réactions de Maillard et donne ce contraste croûte croustillante, cœur nuageux digne d’un four de boulanger. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, badigeonner la surface d’un mélange huile d’olive, ail très finement râpé, origan frais et fleur de sel ; les trous se remplissent de jus parfumé et renforcent l’effet pizza. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de la farine parce que la pâte colle. On huile les mains et le plat, jamais la pâte ; sinon on casse l’hydratation et on se retrouve avec une focaccia plate et dense.

Variantes express et organisation

Cette base supporte toutes les envies ; olives, anchois, piments, oignons rouges, roquette ajoutée après cuisson. On peut aussi remplacer une partie de la mozzarella par du parmesan râpé pour une croûte encore plus parfumée.

Pour l’organisation, on prépare la pâte la veille au soir. Si la cuisine est fraîche, on prolonge légèrement la pousse à température ambiante ; si elle est chaude, on réduit à 45 minutes pour éviter qu’elle ne retombe. Le lendemain, il suffit d’étaler, garnir, enfourner et poser une grande plaque brûlante au centre de la table.