Ce gâteau salé à la semoule qui ressemble à un dessert va sauver vos dîners si vous évitez ce geste interdit

À mi-chemin entre cake et quiche sans pâte, ce gâteau de semoule salé courgettes-oignons promet un dîner complet dans un seul moule. Trois gestes clés suffisent à le garder fondant sans jamais le détremper.

À l’œil, on jurerait un gâteau du goûter : moule à manqué, belle croûte dorée, odeur chaude de fromage qui sort du four. Puis le couteau s’enfonce dans une mie moelleuse, presque crémeuse, qui révèle des rubans verts et des éclats d’oignons fondus. C’est là que la surprise opère.

Ce gâteau, on le sert au dîner. La semoule de couscous, d’ordinaire réservée au sucré, s’y glisse pour emprisonner le lait, les œufs et le jus des légumes. Résultat : un gâteau de semoule salé aux courgettes et oignons, façon quiche sans pâte, qui change des éternels gratins. Et si le prochain soir de flemme se jouait dans un seul moule ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de semoule de couscous à grain moyen

✅ 2 courgettes moyennes et 2 oignons

✅ 2 œufs, 80 ml de lait, 50 g de fromage râpé

✅ Herbes fraîches, huile d’olive, sel fin, poivre du moulin

Un gâteau qui ressemble au goûter… mais qui sauve le dîner

On part d’ingrédients de tous les jours : des courgettes râpées, des oignons, un peu de lait, des œufs et un reste de fromage râpé. La semoule à grain moyen remplace la farine et la pâte ; elle boit les jus, se tient bien sans alourdir. D’ailleurs, le choix du fromage change tout : gruyère pour la douceur, comté pour un goût plus fruité, parmesan pour un dessus très gratiné.

Ce gâteau de semoule salé courgettes-oignons se glisse dans un moule à manqué ou un simple plat à gratin. On le coupe en parts généreuses pour un dîner, ou en petits carrés à picorer à l’apéritif.

L’appareil œufs-lait-semoule qui donne une texture entre flan et gratin

La réussite tient au duo légumes fondants + appareil bien dosé. On fait d’abord suer doucement les oignons dans l’huile, jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. On ajoute les courgettes râpées, on sale peu, on poivre, et on les laisse juste s’assouplir. Si elles rendent beaucoup d’eau, on peut les presser légèrement.

Dans un saladier, on bat les œufs avec le lait, on ajoute 40 g de fromage, les herbes et la semoule. Les légumes encore tièdes rejoignent le mélange ; on laisse reposer quelques minutes pour que la semoule commence à gonfler avant le passage au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, faire fondre les oignons émincés dans l’huile, ajouter les courgettes râpées, saler, poivrer et cuire 2 à 3 minutes. Technique : Battre les œufs avec le lait, incorporer 40 g de fromage, les herbes et la semoule, puis mélanger avec les légumes tièdes. Cuisson : Laisser reposer 5 à 10 minutes, verser dans un moule huilé, parsemer du reste de fromage et enfourner 30 à 35 minutes à 180 °C. Finition : Laisser poser 5 à 10 minutes avant de démouler et de trancher pour obtenir des parts nettes et un cœur bien moelleux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert La semoule gonfle en absorbant le lait, les œufs et le jus des courgettes. À la cuisson, elle fixe cette eau au lieu de la laisser au fond du plat, tandis que les œufs soudent l’ensemble. Ce duo donne une texture entre flan et gratin, fondante mais qui se tient à la découpe. ✨ Le twist gourmand : Faire torréfier la semoule 2 à 3 minutes à sec après les légumes pour un goût de noisette, ajouter un peu de feta émiettée dans la pâte et couvrir le dessus d’un mélange chapelure, parmesan et graines de sésame avant d’enfourner. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter les courgettes crues et non essorées puis enfourner sans temps de repos ; le gâteau devient aqueux, la semoule reste dure et la croûte se décolle.

Comment servir ce gâteau de semoule salé, et toutes ses variantes

On sert ce gâteau de semoule aux courgettes chaud ou tiède, avec une salade de jeunes pousses, quelques tomates rôties ou un concombre croquant. Pour un dîner plus copieux, une tranche de jambon, un reste de poulet rôti ou du saumon fumé l’accompagnent très bien.

La base supporte de nombreuses variantes : courgettes remplacées par des poireaux fondus, dés de jambon ou pois chiches, pointe de curry doux, autre fromage râpé. En moules à muffins, le format devient parfait pour lunch box, buffet ou pique-nique. Au frais, dans une boîte hermétique, le gâteau se garde deux jours et retrouve son dessus gratiné après un simple passage au four doux.