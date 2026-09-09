Ce gâteau salé courgettes-semoule prêt en 10 min va sauver vos soirs de fatigue (si vous évitez cette erreur)
Ce gâteau de semoule salé aux courgettes et oignons devient le dîner idéal quand on rentre tard, lessivé, avec deux légumes qui traînent. Dix minutes de préparation, un seul plat au four, et la cuisine s’occupe du reste pendant que vous soufflez.
Ce gâteau de semoule salé aux courgettes et oignons est le dîner parfait quand on rentre tard et fatigué
On ouvre la porte, lessivé par la journée, et une odeur d’oignons fondants, de courgettes et de fromage gratiné emplit la cuisine. Sous la croûte dorée, le cœur reste moelleux, les grains de semoule boivent le jus sucré des légumes.
Ce gâteau salé transforme deux courgettes qui traînent, un fond de semoule et quelques œufs en dîner chaud et réconfortant. Dix minutes de gestes, un seul saladier, puis le four travaille pendant que l’on se pose enfin sur le canapé.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 100 g de semoule de couscous grain moyen
- ✅ 2 courgettes moyennes (400 à 500 g), râpées
- ✅ 2 oignons jaunes + 1 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ 2 œufs, 80 ml de lait, 50 g de gruyère râpé, 2 c. à s. de basilic, sel, poivre
Pourquoi ce gâteau de semoule salé aux courgettes et oignons sauve les soirs de fatigue
Niché entre gratin et clafoutis, ce plat rassasie sans plomber. On réunit produits du placard, un peu de fromage et des légumes bon marché pour un dîner rapide aux courgettes, sans vaisselle ni surveillance compliquée.
Les clés techniques pour un gâteau de semoule salé express et moelleux
La semoule est versée crue dans le mélange œufs-lait-fromage ; elle gonfle en buvant le jus des courgettes et oignons poêlés. On obtient une texture tenue mais fondante, à condition de faire suer les légumes pour limiter l’excès d’eau.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Peler et émincer les oignons, râper les courgettes, préparer un plat à gratin huilé.
- Technique : Faire revenir les oignons dans l’huile d’olive jusqu’à transparence, ajouter les courgettes, saler, poivrer et laisser suer 2 à 3 minutes.
- Cuisson : Battre les œufs avec le lait, incorporer 40 g de gruyère, le basilic, la semoule, puis les légumes encore chauds.
- Finition : Laisser reposer 5 minutes, verser dans le plat, parsemer du reste de fromage et enfourner 30 à 35 minutes.
Conservation, réchauffage et variantes express pour le lendemain
Ce plat complet courgettes semoule se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, dans une boîte fermée. On le réchauffe 10 minutes à 160 °C ou on le mange froid, avec salade verte, tomates ou un peu de jambon.
En bref
- 🍽️ En soirée de semaine, ce gâteau de semoule salé aux courgettes et oignons s’impose comme un plat complet réconfortant pour quatre personnes pressées.
- ⏱️ La recette de ce dîner rapide aux courgettes se prépare en gestes simples avant d’enfourner le gâteau de semoule salé express à 180 °C.
- 🥗 Ce plat complet courgettes semoule se garde plusieurs jours au frais et supporte mille variantes, idéal pour improviser lunch box et soirées de flemme.
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