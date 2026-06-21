Ne servez plus jamais de salade verte : cette entrée aux courgettes, citron et parmesan prête en 10 min va vous bluffer

Exit la salade verte fade : ce carpaccio de courgette citron-parmesan promet une entrée d’été éclatante en dix minutes. Entre fraîcheur acidulée et croquant salin, il change l’ambiance de table.

Oubliez la salade verte en entrée : ce carpaccio de courgette citron-parmesan est plus frais et gourmand

Assiette encore tiède, salade verte tristounette, vinaigrette déjà vue : quand il fait lourd, cette entrée donne plus soif qu’envie. On rêve plutôt d’un grand plat clair qui brille au centre de la table, avec des parfums de citron, d’herbes fraîches, et ce croquant délicat qui réveille l’appétit dès la première bouchée.

Cette assiette, on la tient avec un carpaccio de courgette citron parmesan, sans cuisson et prêt en dix minutes. Courgette crue en lamelles fines, disposée en éventail, jus de citron qui la « cuit » à peine, huile d’olive, copeaux de parmesan qui fondent légèrement… En bonus, quelques pignons grillés, du basilic ; la salade verte peut retourner au frigo.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 450 g de courgettes bien fermes (env. 2 moyennes) + 1 citron jaune non traité

✅ 40 g de parmesan en bloc + 3 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 1 c. à soupe de pignons de pin + 6 feuilles de basilic frais

✅ Sel fin, poivre noir, 1 petite gousse d’ail et 1 c. à café de miel (facultatif)

Pourquoi ce carpaccio fait oublier la salade verte en entrée

Ce carpaccio de courgettes crues remplace la salade en jouant sur les contrastes. Les tranches ultra fines à la mandoline restent croquantes au cœur, mais la marinade citron-huile les rend soyeuses en surface. Le zeste réveille le nez, le basilic frais déchiré apporte une note d’herbes, et chaque bouchée est juteuse, acidulée, comme un petit carpaccio de courgettes au parmesan et pignons, bien plus gourmand qu’une simple laitue.

Les bons produits pour un carpaccio courgette-citron-parmesan qui claque

Pour un carpaccio courgette-citron-parmesan qui claque, on mise sur des courgettes bien fermes, plutôt fines, environ 110 g par personne. Le citron doit être non traité, puisqu’on utilise aussi le zeste. Le bon ratio d’assaisonnement minute : le jus d’un citron pour trois cuillères à soupe d’huile d’olive, sel fin, poivre noir et, si on aime, une pointe d’ail râpé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : On rince, sèche puis tranche très finement les courgettes (1 à 2 mm), avant d’aligner les lamelles en rosace sur un grand plat. Technique : On mélange dans un bol le jus du citron, l’huile, sel, poivre, éventuel miel et ail, puis on nappe les lamelles de cette marinade. Cuisson : On laisse reposer 3 à 5 min ; pendant ce temps, on torréfie les pignons à sec 2 min à feu moyen, en remuant sans cesse. Finition : Juste avant de servir, on parsème les pignons, on ajoute de larges copeaux de parmesan, le zeste, le basilic déchiré et un filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈10 min 🔍 Le secret de l’expert Les tranches de courgette taillées en 1 à 2 mm offrent une grande surface ; la marinade citron-huile les parfume vite, l’acide attendrit les fibres, pendant que pignons grillés et copeaux de parmesan apportent gras, croquant et salinité. ✨ Le twist gourmand : Glisser 1 c. à café de miel dans la marinade et remplacer les pignons par quelques noisettes torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les tranches épaisses et une marinade dépassant une heure.

Twists gourmands : comment le rendre encore plus irrésistible

On sert ce carpaccio avec du pain grillé ou quelques gressins pour saucer la marinade citronnée. À côté, une grillade ou une burrata crémeuse suffisent ; pour varier, on ajoute quelques tomates cerises ou une pointe de piment doux, en gardant des lamelles fines et un repos court.