Je fais cette tortilla pommes de terre-poivrons tous les dimanches : ne faites plus cette erreur qui la rend sèche

Chaque dimanche soir, cette tortilla pommes de terre poivrons épaisse s'invite sur la table familiale, avec sa croûte dorée et son cœur étonnamment moelleux. Une simple façon de cuire les légumes change tout et évite l'omelette sèche ou qui se casse au retournement.

Le dimanche soir, la cuisine sent l’oignon qui fond, l’huile d’olive chaude et les poivrons sucrés. Dans la poêle, une omelette épaisse se forme, sa croûte dorée cache un cœur étonnamment moelleux.

Cette tortilla pommes de terre poivrons moelleuse à cœur est devenue le rituel du repas du dimanche soir ; assiettes raclées à chaque fois. Son secret ne tient pas au nombre d’œufs, mais à la cuisson des légumes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 2 poivrons rouges ou jaunes (environ 300 g)

✅ 6 œufs bien frais

✅ 8 cl d’huile d’olive + sel, poivre, paprika doux

Je la fais chaque dimanche soir et il n’en reste jamais : ma tortilla aux pommes de terre et aux poivrons moelleuse à cœur

Ici, on mise sur de généreuses pommes de terre à chair ferme et des poivrons rouges ou jaunes, bien mûrs et sucrés. La poêle antiadhésive de 24–26 cm assure une omelette pommes de terre poivrons du dimanche soir, épaisse, façon tortilla espagnole.

Je la fais chaque dimanche soir et il n’en reste jamais : ma tortilla aux pommes de terre et aux poivrons moelleuse à cœur

Pour obtenir une tortilla pommes de terre poivrons vraiment fondante, tout se joue dans le rythme de la cuisson douce à feu doux. Pommes de terre d’abord, à feu doux ; poivrons ensuite, bien égouttés ; enfin seulement, on invite les œufs.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, les couper en rondelles de 2 à 3 mm et émincer l’oignon. Technique : Faire fondre pommes de terre et oignon 15–20 min à feu doux, puis saisir les poivrons 8–10 min jusqu’à ce qu’ils soient tendres et bien secs. Cuisson : Battre les œufs avec sel, poivre et paprika, incorporer les légumes tièdes, laisser reposer 5 min, puis verser l’appareil à tortilla dans la poêle huilée. Finition : Cuire à feu doux et à couvert 8–10 min, retourner sur une assiette, remettre dans la poêle 3–4 min, laisser reposer 5–10 min avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Cuire séparément pommes de terre et poivrons laisse aux premières le temps de libérer leur amidon et aux seconds celui de perdre leur eau ; l’appareil reste dense, humide et cuit sans sécher. ✨ Le twist gourmand : Un peu de paprika fumé et de fromage râpé dans les œufs donnent une tortilla plus parfumée, légèrement filante à la coupe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On évite de cuire les pommes de terre en même temps que les œufs ; sinon, cœur dur garanti et omelette sèche.

Je la fais chaque dimanche soir et il n’en reste jamais : ma tortilla aux pommes de terre et aux poivrons moelleuse à cœur

Cette tortilla supporte très bien le frigo : on la garde jusqu’à 48 heures dans une boîte hermétique, puis on la sert froide en cubes façon tapas, ou légèrement réchauffée avec une salade verte. On peut aussi en faire une recette vide-frigo, en ajoutant les légumes cuits restants.