Cette tortilla espagnole pommes de terre et poivrons se mange chaude ou froide, mais un faux pas en cuisine la ruine

De la poêle au pique-nique, cette tortilla pommes de terre poivrons promet un plat ensoleillé qui se déguste chaude, tiède ou froide. Quels gestes garantissent une texture épaisse qui ne casse pas ?

Dans la poêle, ça chuchote doucement ; une odeur de poivron rôti et d’huile d’olive chaude envahit la cuisine. La surface se colore, les bords se détachent, le cœur reste encore moelleux. On sait déjà qu’à la découpe, la tranche révélera ses couches de pommes de terre fondantes et de poivrons sucrés, bien serrés dans une épaisse tortilla dorée.

Pour finir l’été sans se lasser des salades, on a besoin de recettes généreuses, faciles à emporter et qui régalent du brunch au pique-nique. Cette tortilla pommes de terre poivrons coche toutes les cases : peu d’ingrédients, une cuisson douce, un goût de soleil qui supporte très bien le repos. Chaude, tiède ou froide, tout se joue sur quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Amandine…)

(Charlotte, Amandine…) ✅ 2 poivrons rouges et jaunes, 1 oignon moyen, 1 gousse d’ail

✅ 6 œufs, ½ c. à café de piment d’Espelette, sel, poivre

✅ 12 cl d’huile d’olive, pour confire les légumes en douceur

Les bons ingrédients pour une tortilla de fin d’été

Pour une vraie tortilla espagnole qui se tienne, on choisit des pommes de terre type Charlotte ou Amandine. Elles restent en tranches tout en devenant fondantes. D’ailleurs, on les coupe en rondelles fines, 2 à 3 mm. Les poivrons rouges et jaunes apportent douceur, couleur, et ce parfum de fin d’été.

Le secret des pommes de terre ultra fondantes

Le secret, c’est la cuisson douce des pommes de terre dans l’huile d’olive. À feu doux et à couvert, 15 à 20 minutes, elles deviennent presque confites sans griller. Dans la même poêle, on fait suer oignon, ail et poivrons en julienne jusqu’à ce qu’ils soient souples et secs. On verse ensuite ces légumes tièdes dans les œufs battus et on laisse reposer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, les couper en fines rondelles et les cuire doucement dans l’huile, à couvert, jusqu’à fondant. Technique : Dans la même poêle, faire confire oignon, ail et poivrons en lanières jusqu’à ce qu’ils soient souples et secs. Cuisson : Battre les œufs avec sel, poivre, piment, ajouter légumes tièdes et laisser reposer quelques minutes. Finition : Verser en poêle, cuire à feu doux avec couvercle, retourner sur assiette puis dorer brièvement l’autre face.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Pourtant, des pommes de terre cuites à feu doux dans l’huile, des poivrons bien desséchés puis un repos avec les œufs suffisent : la masse se lie avant la poêle et forme une tortilla épaisse, souple mais solide. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de Comté ou de feta et une pincée de thym parfume la tortilla, surtout servie froide avec une salade croquante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter le feu trop vif : extérieur brûlé, intérieur sec, tortilla qui casse au retournement.

Comment la servir chaude, tiède ou froide

Servie chaude, après un court repos, elle fait merveille avec une salade de tomates ou de roquette. Froide ou tiède, on la découpe en cubes pour l’apéritif ou en parts pour la lunch box ; elle se garde 48 h au frais dans une boîte hermétique.