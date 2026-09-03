Dimanche pluvieux, 3 ingrédients dans une casserole : cette pâte à tartiner maison ne dure jamais une semaine

Un dimanche de pluie, un praliné noisettes noix de pécan maison né d’une simple casserole a vidé le pot en quelques jours. Entre torréfaction, caramel et geste final, tout se joue à un détail.

Un dimanche de pluie, on sort une casserole juste pour passer le temps. Noisettes entières, noix de pécan, sucre en poudre : trois ingrédients qui, en quelques minutes, embaument la cuisine d’odeurs de fruits secs grillés et de caramel chaud.

On pensait grignoter quelques éclats, on s’est retrouvé avec un praliné noisettes noix de pécan maison tartiné sur tout, du pain grillé aux cuillères piquées dans le pot. Le secret tient en quelques gestes précis ; une fois maîtrisés, le bocal ne tient plus la semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de noisettes entières non salées

✅ 150 g de noix de pécan non salées

✅ 100 g de sucre en poudre

✅ 1 pincée de vanille séchée + 4 g de fleur de sel

Un praliné irrésistible

La magie commence au four : noisettes et noix de pécan torréfient à 170 °C pendant une quinzaine de minutes. Elles se dorent, chantent légèrement, deviennent plus croquantes et surtout développent ce parfum chaud de pâte à tartiner qui donne envie d’ouvrir le four trop tôt.

Ensuite vient le caramel à sec, juste du sucre laissé à fondre sans le brusquer. Dès qu’il prend une couleur de caramel ambré, on le verse sur une feuille parsemée de vanille séchée : la chaleur fixe les arômes et prépare une plaque cassante, parfumée en profondeur.

La méthode maison

Quand le caramel a durci, on le casse en éclats et on le mixe avec les fruits secs dans un mixeur puissant ou un robot coupe. Le mélange devient d’abord poudre, puis pâte épaisse ; au fil des minutes et des pauses, les huiles se libèrent et la texture se transforme en crème brillante.

On s’arrête tôt pour garder du grain sous la dent, on insiste un peu pour obtenir un ruban lisse qui nappe la cuillère. La fleur de sel n’arrive qu’en dernier : quelques secondes de mixage suffisent pour qu’elle équilibre le sucre et réveille le goût torréfié.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four, torréfier noisettes et noix 15 à 20 minutes. Technique : Faire un caramel à sec ambré et le verser sur le papier cuisson vanillé. Cuisson : Laisser durcir, casser le caramel et mixer avec les fruits secs par impulsions. Finition : Ajouter la fleur de sel, ajuster la texture, puis mettre aussitôt en pot.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Torréfaction, caramel à sec et mixage prolongé libèrent les huiles des fruits secs. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez une cuillère de cacao ou des éclats de chocolat noir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remuer le sucre au début ou mixer sans pauses brûle le caramel et chauffe la pâte.

Conservation et variantes

En pot hermétique, il tient un mois… sauf si les tartines, yaourts et cookies passent d’abord.