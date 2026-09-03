Ne servez plus de chips : cet apéro sucré-salé à base de ce fromage grec prêt en 15 min rend vos invités accro
En quinze minutes, cette feta chaude au miel et figues transforme un simple fromage en apéro sucré-salé ultra gourmand. Astuces de cuisson, secret de chef et faux pas à éviter font toute la différence.
J’ai versé du miel sur de la feta chaude et ajouté deux figues coupées : c’est devenu l’apéro que mes invités réclament
La feta commence à grésiller dans la poêle, bordures dorées, parfum de thym et d’huile d’olive. On verse un filet de miel, il se fait brillant, puis deux figues coupées glissent dans le jus. En quelques minutes, le simple fromage devient le centre de l’apéro.
Cette feta chaude au miel et figues a d’abord été un test improvisé ; depuis, on nous la redemande à chaque soirée. Pour que cet apéro sucré-salé express soit toujours réussi, sans miel brûlé ni feta cassée, il suffit de respecter quelques règles très simples.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de feta AOP en 2 blocs épais
- ✅ 2 figues fraîches, souples, peau bien tendue
- ✅ 2 c. à soupe de miel liquide doux, 1 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ 30 g de cerneaux de noix, thym frais, piment d’Espelette, 6 tranches de pain de campagne
Les bons ingrédients pour une feta chaude qui reste fondante
Tout commence par une feta AOP en bloc épais, d’au moins 2 cm. Ce format tient à la cuisson et offre une surface pour dorer. On obtient ainsi une recette apéro feta miel figues : miel de fleurs discret, figues fraîches souples, pain de campagne grillé, quelques noix, thym frais et pointe de piment d’Espelette.
Recette express : feta chaude au miel et figues, pas à pas
Cette feta rôtie au miel, à la poêle comme une feta poêlée au miel. Feu moyen, blocs égouttés, miel en fin de cuisson ; feta fondante, jus sucré qui enrobe les figues sans brûler.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Griller légèrement le pain de campagne, couper les figues en quartiers réguliers et concasser grossièrement les cerneaux de noix.
- Technique : Égoutter et éponger la feta, puis la déposer dans une poêle huilée chaude, feu moyen. Laisser dorer 3 minutes sans la toucher.
- Cuisson : Retourner délicatement les blocs, ajouter le thym frais, cuire encore 3 minutes, puis baisser un peu le feu et napper avec le miel.
- Finition : Hors du feu, disposer les figues autour et sur la feta, parsemer de noix, piment d’Espelette et poivre, puis servir aussitôt avec le pain.
Variantes minute pour ne jamais lasser ses invités
Au four, même principe pour une feta rôtie au miel : 10 minutes à 180 °C, miel après.
Sources
En bref
- 🍽️ Feta chaude au miel et figues prête en 15 minutes, pensée pour un apéro sucré-salé convivial avec très peu de vaisselle à gérer.
- 🔥 Étapes détaillées pour poêler la feta sans la casser, obtenir une croûte dorée, puis enrober le fromage d’un miel parfumé et de figues fraîches.
- 💡 Secret de chef, geste interdit et variantes au four ou à la poêle promettent une feta rôtie au miel qui surprend systématiquement les invités.
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