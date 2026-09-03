Ne servez plus de chips : cet apéro sucré-salé à base de ce fromage grec prêt en 15 min rend vos invités accro

En quinze minutes, cette feta chaude au miel et figues transforme un simple fromage en apéro sucré-salé ultra gourmand. Astuces de cuisson, secret de chef et faux pas à éviter font toute la différence.

J’ai versé du miel sur de la feta chaude et ajouté deux figues coupées : c’est devenu l’apéro que mes invités réclament

La feta commence à grésiller dans la poêle, bordures dorées, parfum de thym et d’huile d’olive. On verse un filet de miel, il se fait brillant, puis deux figues coupées glissent dans le jus. En quelques minutes, le simple fromage devient le centre de l’apéro.

Cette feta chaude au miel et figues a d’abord été un test improvisé ; depuis, on nous la redemande à chaque soirée. Pour que cet apéro sucré-salé express soit toujours réussi, sans miel brûlé ni feta cassée, il suffit de respecter quelques règles très simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de feta AOP en 2 blocs épais

✅ 2 figues fraîches, souples, peau bien tendue

✅ 2 c. à soupe de miel liquide doux, 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 30 g de cerneaux de noix, thym frais, piment d’Espelette, 6 tranches de pain de campagne

Les bons ingrédients pour une feta chaude qui reste fondante

Tout commence par une feta AOP en bloc épais, d’au moins 2 cm. Ce format tient à la cuisson et offre une surface pour dorer. On obtient ainsi une recette apéro feta miel figues : miel de fleurs discret, figues fraîches souples, pain de campagne grillé, quelques noix, thym frais et pointe de piment d’Espelette.

Recette express : feta chaude au miel et figues, pas à pas

Cette feta rôtie au miel, à la poêle comme une feta poêlée au miel. Feu moyen, blocs égouttés, miel en fin de cuisson ; feta fondante, jus sucré qui enrobe les figues sans brûler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Griller légèrement le pain de campagne, couper les figues en quartiers réguliers et concasser grossièrement les cerneaux de noix. Technique : Égoutter et éponger la feta, puis la déposer dans une poêle huilée chaude, feu moyen. Laisser dorer 3 minutes sans la toucher. Cuisson : Retourner délicatement les blocs, ajouter le thym frais, cuire encore 3 minutes, puis baisser un peu le feu et napper avec le miel. Finition : Hors du feu, disposer les figues autour et sur la feta, parsemer de noix, piment d’Espelette et poivre, puis servir aussitôt avec le pain.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert Le bloc épais chauffe à cœur sans fondre, le feu moyen laisse dorer par réaction de Maillard. En ajoutant le miel seulement à la fin, on évite l’amertume et on garde un intérieur fondant. ✨ Le twist gourmand : À la sortie de la poêle, ajouter un filet de balsamique réduit, un zeste de citron et pistaches ou noix torréfiées pour plus d’acidité et de croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser le miel dès le début, ou trop remuer la feta, la condamne à brûler ou à se casser ; on perd la croûte dorée et le contraste fondant-croquant.

Variantes minute pour ne jamais lasser ses invités

Au four, même principe pour une feta rôtie au miel : 10 minutes à 180 °C, miel après.

Sources Top Santé

«Oubliez le gratin cette tarte tatin aux courgettes est laccompagnement star de lete»