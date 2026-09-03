Apéro : oubliez la focaccia nature, cette version au cheddar et croûte croustillante cartonne mais un geste la ruine
À l’heure de l’apéro, cette focaccia au cheddar grillé remplace la version nature jugée trop sage sur la table. Entre mie gonflée et croûte de fromage croustillante, une simple technique change tout sans compliquer votre soirée.
Odeur de four chaud, bruit du fromage qui crépite, bords dorés qui accrochent la lumière : cette focaccia ne ressemble plus à la petite galette blanche qu’on pose par habitude sur la table. Sous la main, la mie est gonflée, souple, luisante d’huile, presque briochée.
Dès qu’on entame la première part, le dessous croustille, le centre reste moelleux et, surtout, une couronne de cheddar grillé entoure la plaque comme une dentelle. Loin de la focaccia nature un peu triste, cette version tourne chaque apéritif en vrai moment de fête ; reste à comprendre comment obtenir cette fameuse croûte.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de farine de blé (T45, T55 ou type 00) et 40 cl d’eau tiède
- ✅ 10 g de levure, 10 g de sel fin, 1 c. à soupe de miel
- ✅ 250 à 300 g de cheddar affiné, 4 à 5 oignons nouveaux
- ✅ 12 cl d’huile d’olive, ail, piment, graines de sésame noir, fleur de sel
C’est fini pour la focaccia nature trop basique à l’apéro : celle-ci sort du four avec une croûte de cheddar grillé
Pour une focaccia apéro au cheddar grillé qui change l’apéro, on mise sur peu mais bien : farine de blé, cheddar affiné qui supporte la chaleur, huile d’olive parfumée à l’ail et au piment, oignons nouveaux et sésame noir pour la note fraîche et toastée.
C’est fini pour la focaccia nature trop basique à l’apéro : celle-ci sort du four avec une croûte de cheddar grillé
Le secret d’une focaccia au cheddar grillé très moelleuse, c’est une pâte bien hydratée, travaillée par quelques rabats plutôt que par un pétrissage dur. Puis on la dépose sur une plaque généreusement huilée, on enferme la moitié du fromage avec les oignons dans un pliage en trois, et on réserve l’autre moitié de cheddar sur tout le pourtour pour créer, au four, cette couronne croustillante qui fait la différence.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger les ingrédients de la pâte, reposer 15 minutes.
- Technique : Faire deux séries de rabats espacées de 30 minutes.
- Cuisson : Étaler sur la plaque huilée, enfermer la moitié du cheddar, laisser pousser.
- Finition : Badigeonner, former les empreintes, ajouter le reste de fromage, cuire puis découper.
C’est fini pour la focaccia nature trop basique à l’apéro : celle-ci sort du four avec une croûte de cheddar grillé
On sert la focaccia encore tiède en carrés, puis on la conserve 24 heures au frais et on la réchauffe à 160 °C.
En bref
- 🍞 Odeur de four chaud et cheddar qui crépite : une focaccia apéro maison transforme la galette blanche habituelle en plaque dorée ultra gourmande.
- 🧀 Pâte très hydratée, rabats légers, plaque généreusement huilée et cheddar affiné bien réparti créent une focaccia au cheddar grillé moelleuse et riche en contrastes.
- ✨ Entre cœur fondant, croûte de fromage croustillante et petit twist final, cette focaccia fromage risquera bien de devenir la star de vos prochains apéros.
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