Salon de jardin en alu terni : ce geste à faire début septembre avant de le ranger évite la catastrophe au printemps

Début septembre, votre salon de jardin en aluminium affiche un voile terne après les UV et les barbecues de l’été. Un rituel simple, naturel et minuté change pourtant tout avant l’hivernage.

Fin d’été sur la terrasse : le soleil est plus bas, les soirées se rafraîchissent… et la table comme les fauteuils en alu ont perdu leur éclat. À la place du reflet métallisé de juin, un voile gris, quelques traces blanches de calcaire, des auréoles près des verres et un côté « laissé-pour-compte » qui jure avec les massifs encore fleuris.

C’est justement maintenant, début septembre, que se joue la beauté de la prochaine saison. Avant de ranger ce salon de jardin en aluminium au garage ou sous abri, un geste unique, naturel et peu coûteux permet de raviver la couleur, d’effacer le ternissement et de gagner du temps au printemps… à condition de le faire dans le bon ordre.

Pourquoi votre salon de jardin en aluminium a terni cet été

L’aluminium ne rouille pas comme le fer, mais il s’est couvert, au fil des soirées et des averses, d’une fine couche d’oxydation. Les rayons UV ont fatigué la laque, la pluie chargée de pollution a séché en gouttelettes, le calcaire s’est incrusté et les graisses de barbecue ont laissé un film invisible qui accroche la poussière.

Début septembre, la météo est encore douce et permet de laver, rincer puis sécher correctement sans ruissellements interminables. Ce moment charnière évite de stocker des salissures tout l’hiver : en traitant tout de suite l’oxydation superficielle, le mobilier garde sa brillance et la structure en alu reste protégée plus longtemps.

Le geste de début septembre : la pâte bicarbonate et savon noir

Le geste phare de cette période tient dans une petite préparation maison. Il suffit de mélanger environ 30 grammes de bicarbonate de soude avec 10 millilitres d’eau tiède et une noisette de savon noir liquide, jusqu’à obtenir une pâte souple qui tient sur l’éponge sans couler.

Nous avons tous déjà frotté trop fort un meuble en pensant bien faire. Ici, au contraire, la douceur a fait la différence : on a appliqué la pâte avec une microfibre ou une éponge végétale, en petits mouvements circulaires, puis on a rincé généreusement avant de sécher chaque latte, chaque pied, pour chasser toute trace blanche.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Nettoyage de printemps allégé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bicarbonate polit en douceur le voile terne, le savon noir décolle graisses et pollution, et le séchage empêche les nouvelles traces de calcaire. 💡 Le petit plus : Choisir une journée sèche et légèrement venteuse permet au mobilier de finir de s’égoutter tranquillement avant de poser la housse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser la pâte sécher sur le métal ou frotter avec une éponge abrasive, au risque de rayer la laque et d’affadir définitivement l’éclat.

Protéger et ranger votre salon en alu après le nettoyage

Une fois l’aluminium ravivé, le bon réflexe consiste à le mettre à l’abri sans l’étouffer. L’idéal reste un garage ou un abri ventilé, sol sec, où le plateau ne touche pas directement le béton ; à défaut, une housse de protection déperlante dotée d’aérations limite la condensation et les moisissures, surtout si l’on a rentré les coussins et resserré la visserie avant de refermer la saison.