Courgettes : ne faites plus cette erreur, ce réflexe tous les 2 jours prolonge vos récoltes jusqu’en automne
En plein été, vos courgettes grossissent à vue d’œil et épuisent le pied sans que vous le réalisiez. Ce simple réflexe des 48 heures pourrait changer vos récoltes jusqu’en automne.
Au cœur de l’été, tout va très vite au potager. On part quelques jours et, au retour, des courgettes géantes se cachent sous les feuilles, bien plus grosses qu’à notre départ. Impressionnantes, elles ont pourtant commencé à saboter discrètement la suite de la récolte.
Car ce légume d’été pousse à une vitesse folle : en 48 heures, un fruit gagne plusieurs centimètres et peut vite atteindre la taille d’une bouteille. Le secret des jardiniers qui récoltent jusqu’en automne tient à un simple réflexe, appliqué tous les deux jours.
En 48 heures, une seule courgette peut freiner tout le pied
Le pied cherche avant tout à produire des graines. Dès qu’une courgette atteint 30 ou 40 centimètres, la plante réoriente sa sève vers ce fruit-là, qui se gorge de graines. Les nouvelles fleurs se font plus rares, la production a ralenti, et le pied s’épuise plus vite.
À l’inverse, une courgette cueillie jeune reste encore immature. Le message envoyé à la plante est clair : la reproduction n’a pas été menée à terme. Elle continue alors de fleurir, de fructifier, et offre de nombreux petits fruits tendres au lieu de quelques géantes fibreuses.
Le réflexe des 48 heures : ce tour de potager qui change tout
Nous avons tous déjà laissé passer quelques jours « pour voir » et retrouvé des monstres verts. Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) conseille au contraire de récolter ses courgettes tous les 2 jours environ, dès qu’elles atteignent 10 à 20 centimètres, soit quelques jours après la floraison.
Concrètement, on soulève le feuillage, on repère les fruits de 15 à 20 centimètres et on les coupe avec un couteau ou un sécateur propre et désinfecté, sans tirer. Ce passage régulier permet aussi de supprimer les courgettes abîmées, de traquer l’oïdium blanc sur les feuilles et les limaces avant qu’ils n’installent durablement la maladie au pied.
Les bons gestes complices pour des récoltes jusqu’en automne
Pour que ce rythme tienne jusqu’aux premières fraîcheurs, on bichonne le pied. Ce légume très gourmand en eau apprécie un arrosage généreux directement au pied, jamais sur le feuillage, un paillage épais pour garder l’humidité et la suppression régulière des feuilles âgées ou tâchées.
Petit bonus : installer des capucines entre les rangs de courgettes. Elles attirent les pucerons sur elles, au lieu de vos légumes, et leurs fleurs nourrissent encore les pollinisateurs en fin de saison, ce qui soutient la formation de fruits tardifs.
Sources
En bref
- En plein été, les courgettes de votre potager grossissent en quelques jours seulement, au risque de fatiguer les pieds et de raccourcir la saison. 🌱
- Un réflexe simple, appliqué tous les 2 jours autour de chaque pied, maintient les plants en pleine production et limite les fruits géants peu savoureux. 🍈
- Associé à quelques gestes complices d’arrosage, de paillage et de surveillance, ce rituel peut prolonger vos récoltes de courgettes bien au-delà de l’été. 🌻
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