Fraisiers en pot : ce geste de début septembre qui les sauve de la poubelle quand ceux de vos voisins meurent

Sur le balcon, vos fraisiers en pot s’essoufflent alors que ceux de la voisine semblent tenir bon. Un geste d’engrais ciblé début septembre peut tout changer sans que vous le sachiez encore.

Sur le balcon, la scène se répète chaque septembre : les jardinières de fraisiers ramollissent, les feuilles se tachent, et beaucoup finissent à la poubelle. Pourtant, certains pots restent bien verts, prêts à repartir au printemps. Depuis que l’on donne “ce petit plus” à ses fraisiers en pot, ils ont redémarré quand ceux de la voisine ont rendu les armes.

La différence ne vient ni d’un don inné pour le jardinage, ni d’une variété miracle, mais d’un geste précis, au bon moment. En fin d’été, le terreau d’un pot est épuisé, rincé par les arrosages, et le fraisier entre en stress juste au moment où il devrait stocker des réserves. C’est là qu’un engrais riche en potasse, apporté début septembre, change tout.

Pourquoi vos fraisiers en pot s’écroulent dès la rentrée

En pleine terre, les racines vont chercher eau et nutriments plus loin. En pot, elles tournent en rond dans un volume réduit de substrat : en quelques mois, le terreau s’est appauvri et chaque arrosage a lessivé les éléments nutritifs. Résultat, le fraisier arrive à l’automne en état de stress nutritionnel. Beaucoup de jardiniers ont cru bien faire en arrosant davantage ou en ajoutant un engrais “universel” riche en azote, ce qui a simplement tiré sur la corde d’une plante déjà fatiguée.

Le geste de début septembre : un engrais riche en potasse, pas en azote

Ce dont le fraisier a besoin avant l’hiver, ce n’est plus de feuillage, mais de racines solides. La potasse (potassium) renforce les parois cellulaires, améliore la résistance au froid et aux maladies, et aide la plante à gérer mieux la sécheresse comme l’humidité. À l’inverse, un excès d’azote à cette période fait pousser des feuilles tendres, spectaculaires mais incapables de résister aux premières gelées. On choisit donc un engrais fraisiers en pot où, sur la formule NPK, le dernier chiffre (K) est nettement supérieur au premier (N). Début septembre, on arrose légèrement le pot, on répartit l’engrais en surface sans toucher le collet, on ré-arrose modérément… et on s’arrête là : une seule application suffit. Au passage, on retire les feuilles jaunies et on coupe les stolons inutiles pour que toute l’énergie file aux racines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Fréquence d’application Une fois par an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En pot, le substrat s’est appauvri dès la fin de l’été. Un apport d’engrais riche en potasse et pauvre en azote, réalisé début septembre sur un terreau légèrement humide, permet au fraisier de fabriquer des racines denses et des tissus plus épais au lieu de gaspiller son énergie dans un nouveau feuillage fragile. La plante entre en hiver mieux armée contre le gel, les maladies et les coups de soif. 💡 Le petit plus : après l’engrais, ajouter 2 à 3 cm de compost bien mûr et un paillage léger au pied des fraisiers prolonge l’effet du soin tout l’hiver, sans étouffer le collet. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à donner un engrais très riche en azote et arroser comme en plein été dans un pot mal drainé : les racines finissent par pourrir ou geler, et le fraisier part au compost.

Compost, paillage et protection : le trio qui fait durer les fraisiers en pot

Pour tenir plusieurs saisons, le pot doit suivre. Après l’engrais, une couche de 2 à 3 cm de compost ou de fumier bien décomposé nourrit en douceur. Un paillage de 5 à 10 cm de paille, feuilles mortes ou copeaux protège les racines du gel et garde le substrat juste humide. Dans les pots empilables ou petites jardinières, des trous de drainage bien ouverts et 2 à 3 cm de graviers au fond évitent l’eau stagnante et la pourriture grise. L’arrosage d’automne se fait plus léger, autour de 2,5 cm d’eau par semaine à adapter selon la météo, puis les contenants sont rapprochés d’un mur abrité. En suivant ces gestes, surtout avec des variétés remontantes comme ‘Ostara’, ‘Mara des Bois’ ou ‘Anabelle’, les fraisiers ont montré une reprise spectaculaire au printemps.

Ne plus apporter d’azote après août.

Éviter le terreau détrempé en automne.

Protéger les pots du gel direct et du vent.

Supprimer régulièrement les feuilles abîmées et les stolons en trop.