Jardin : cette technique de bouturage d’été méconnue stoppe les boutures ratées et multiplie vos plantes sans effort
À la fin de l’été, de nombreux jardiniers voient leurs boutures griller en quelques jours. La bouture à crossette promet plus de racines et d’arbustes gratuits, à condition de respecter quelques gestes précis.
Fin d’été, les soirées rallongent un peu, les sécateurs ressortent… et les boutures ratées aussi. Rameaux flétris, feuilles pendantes, petits pots qui sèchent en deux jours : beaucoup de jardiniers ont vu leurs essais de bouturage finir au compost, surtout après une vague de chaleur.
Pourtant, les pépiniéristes ont une arme secrète pour multiplier vigne, lilas ou figuier sans matériel compliqué : la bouture à crossette. Une simple façon de couper la branche qui a déjà permis d’augmenter nettement les reprises sur les plantes ligneuses lentes à s’enraciner. De quoi transformer un seul arbuste en une vraie petite famille verte.
Qu’est-ce que la bouture à crossette, et pourquoi elle marche si bien ?
Dans un semis, la descendance ne ressemble pas toujours au pied d’origine ; le bouturage, lui, copie la plante à l’identique. La crossette reste une bouture, mais au lieu de prélever juste un tronçon de tige, on emporte un rameau latéral avec un petit morceau de la branche qui le porte. Une fois coupé, l’ensemble forme un T ou une petite crosse, d’où son nom.
Contrairement à la bouture à talon, qui garde seulement un lambeau de bois, la crossette conserve un vrai tronçon de rameau plus âgé. Cette zone de jonction entre bois jeune et ancien s’est montrée très active pour l’émission de racines et offre une base large, bien stable dans le pot. En pratique, la bouture s’est moins balancée, s’est moins blessée et a mieux cicatrisé.
Quelles plantes bouturer en crossette, et à quel moment ?
La technique est idéale pour les plantes ligneuses à tige un peu fragile ou à moelle tendre : vigne, figuier, cassissier, groseillier, sureau, spirée, berbéris, lilas, hamamélis, troène, buis… Sur ces arbustes, la crossette a souvent donné plus de réussites qu’une simple section de tige. En été et début d’automne, on l’utilise surtout sur des rameaux semi-aoûtés, dont le bois commence à durcir sans être encore cassant.
Le geste reste simple : choisir une pousse latérale saine, la couper avec 1 à 2 cm de branche porteuse de chaque côté pour former le T, raccourcir le rameau à 15–20 cm, ne garder que deux ou trois feuilles au sommet pour limiter l’évapotranspiration. La petite barre du T se place ensuite à l’horizontale dans un substrat drainant moitié terreau, moitié sable, la tige bien droite, enterrée aux deux tiers, puis le tout a été tassé et arrosé finement.
Faire durer ses boutures à crossette et en profiter au jardin
Nous avons tous déjà posé un pot de bouture en plein soleil “pour qu’il profite”, avant de le retrouver cuit quelques heures plus tard. Avec la crossette, le succès a tenu ensuite à quelques détails : ombre légère, substrat toujours frais mais jamais noyé, brumisation douce quand l’air devient brûlant. Sur le figuier, par exemple, cette attention a permis d’obtenir un jeune arbre qui a commencé à fructifier dès la deuxième ou troisième année.
Une fois la reprise confirmée au printemps suivant, ces jeunes plants peuvent rejoindre le jardin ou rester en pot pour les petits espaces. Un lilas bouturé en crossette en fin d’été s’est transformé, quelques saisons plus tard, en cadeau parfumé pour la famille ou les voisins. La technique ouvre ainsi la porte à un jardin plus généreux, nourri de souvenirs à partager.
En bref
- 🌿 Fin d’été, de nombreux jardiniers voient leurs boutures se dessécher rapidement et cherchent une méthode plus fiable pour multiplier vigne, figuier ou lilas.
- 🪴 La bouture à crossette utilise un rameau en forme de T et un substrat drainant pour favoriser l’enracinement des plantes ligneuses lentes à raciner.
- 🌱 Entre gestion de la chaleur, réduction du feuillage et choix des arbustes, cette technique réserve des subtilités qui transforment de simples rameaux en haie généreuse.
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