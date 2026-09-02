Éclairage extérieur du voisin : cette lettre de la mairie qui peut tout faire basculer après des nuits trop lumineuses

Dans ce lotissement calme, un simple projecteur braqué sur une clôture a suffi à envenimer les relations de voisinage. Quand la mairie s’en mêle, l’éclairage extérieur du voisin change soudain de statut.

Dans ce lotissement tranquille, il a cru bien faire. Pour sécuriser son allée, ce propriétaire a installé un projecteur à détection et l’a orienté vers la clôture, façon plein phare sur tout ce qui bouge. Chaque nuit, le jardin d’à côté s’est transformé en scène de théâtre, baignée de lumière blanche jusqu’à l’aube.

Le voisin, gêné, a patienté, puis a discuté, puis a écrit. Rien n’y a fait. Deux ans plus tard, la lettre qui a vraiment fait bouger les choses portait un en-tête bleu-blanc-rouge : celle de la mairie. Derrière cette histoire très ordinaire se cache un cadre légal bien plus puissant qu’une simple querelle de clôture.

Quand l’éclairage extérieur du voisin bascule en nuisance lumineuse

Tout le monde a le droit d’installer un éclairage pour baliser un chemin, rassurer les enfants ou dissuader les rôdeurs. Mais ce droit a des limites. Dès que la lumière déborde chez le voisin, éclaire une chambre ou un jardin toute la nuit et empêche de profiter normalement de son logement, on ne parle plus de déco mais de nuisance lumineuse.

En droit, cette gêne peut être qualifiée de trouble anormal de voisinage, fondé sur l’article 1240 du Code civil. Les juges ont déjà regardé l’intensité du faisceau, son orientation, la durée et la répétition du trouble. Un projecteur puissant dirigé vers une fenêtre, allumé nuit après nuit, a vite dépassé la simple contrariété pour devenir un inconvénient jugé non tolérable dans la vie courante.

Ce que dit vraiment la loi sur l’éclairage extérieur du voisin

Longtemps, on a cru que ces histoires se réglaient uniquement entre voisins ou devant un juge civil. En réalité, le Code de l’environnement consacre plusieurs articles (L583‑1 à L583‑5) à la pollution lumineuse. Ils permettent de limiter, voire d’interdire, des sources de lumière qui gênent les riverains. L’arrêté du 27 décembre 2018, lui, encadre techniquement ces éclairages : température de couleur inférieure à 3 000 K pour éviter une lumière trop blanche, flux dirigé vers le sol et, surtout, interdiction d’une lumière intrusive excessive dans les logements.

Cette logique ne vise pas seulement les parkings ou les vitrines. Elle a inspiré les maires, titulaires de pouvoirs de police pour préserver la tranquillité publique. Un maire a donc pu, après les plaintes répétées du voisin illuminé, adresser une mise en demeure au propriétaire du projecteur pour qu’il réoriente ou éteigne son installation. À défaut, des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 750 € par installation étaient possibles, en plus d’un éventuel recours devant le tribunal judiciaire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de sérénité Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Activer la mairie après une tentative de dialogue fonctionne, car la nuisance lumineuse est encadrée par le Code de l’environnement. Le maire peut constater l’éclairage excessif, mettre le propriétaire en demeure et imposer des corrections beaucoup plus vite qu’un long procès. 💡 Le petit plus : dans votre courrier à la mairie, mentionner aussi le gaspillage d’énergie et l’impact sur la faune nocturne parle souvent au bon sens… et au portefeuille du voisin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser durer la situation sans rien noter ni écrire, puis arriver devant la mairie ou le juge sans preuves ni trace de vos démarches amiables.

Les bons réflexes pour que la lumière n’empoisonne pas le voisinage

Nous avons tous déjà pesté contre un détecteur qui s’allume au moindre chat qui passe. Avant que la situation ne dégénère, mieux vaut documenter la gêne : photos depuis la pièce concernée, relevé des horaires, éventuellement témoignages d’autres riverains. Puis venir en parler calmement au voisin, en proposant des solutions : réorienter le projecteur vers le sol, baisser la puissance, installer une minuterie plus courte ou régler le capteur. Et si c’est votre propre installation, adopter dès le départ une lumière chaude, discrète et bien dirigée évite bien des tensions.

Lorsque le dialogue n’a pas suffi, la marche à suivre reste assez simple :

envoyer une lettre recommandée récapitulant la nuisance et les solutions déjà proposées ;

saisir la mairie avec photos, relevé d’horaires et copies des courriers, afin qu’un agent constate la nuisance lumineuse ;

; recourir à un conciliateur de justice, puis, en dernier ressort, au tribunal judiciaire, en mettant aussi en avant l’impact sur le sommeil, la biodiversité nocturne et la consommation d’énergie.