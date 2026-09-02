Tomates : cette règle de fin d’été pour arrêter la taille au bon moment et sauver vos dernières récoltes

En fin d’été, beaucoup continuent à couper feuilles et gourmands alors que la saison des tomates touche déjà à sa fin. Comment savoir à quel moment arrêter la taille sans condamner les dernières grappes ?

Fin août, les pieds de tomates débordent de feuilles, de fleurs et de petites grappes encore vertes. Le sécateur démange, on a déjà pincé des tiges tout l’été. Pourtant, continuer la taille sans réfléchir peut coûter une belle partie de la récolte.

Beaucoup de jardiniers ont continué à tailler tard, pensant bien faire, avant de voir leurs dernières tomates rester dures et pâles sur pied. La vraie question n’est donc pas « faut-il tailler ? », mais bien quand arrêter de tailler les tomates pour qu’elles mûrissent vraiment.

Pourquoi il faut arrêter de tailler les tomates à un moment précis

En fin d’été, les jours raccourcissent et les nuits ont commencé à se rafraîchir. La plante, elle, continue pourtant à produire des fleurs et des gourmands, ces pousses qui partent de l’aisselle des feuilles, et qui consomment énormément d’énergie.

Lorsque l’on a laissé la plante fleurir sans limite à cette période, une partie de la sève s’est dispersée dans des bouquets qui n’auront jamais le temps de devenir rouges. Résultat fréquent : fruits petits, moins sucrés, et plants épuisés, sensibles au mildiou.

Quand arrêter de tailler les tomates selon votre région

Il n’existe pas de date magique, mais une règle simple : la dernière taille des tomates se fait environ quatre à six semaines avant la fin prévisible de la culture. Autrement dit, avant que les premières nuits très fraîches ou les premières gelées ne soient attendues.

Dans les régions fraîches du Nord, de l’Est ou en altitude, cela conduit souvent à arrêter la taille vers la mi-août. En climat tempéré, on vise plutôt fin août ou tout début septembre ; pour les tomates cerises, début septembre marque vraiment le tournant, surtout en plein air.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte gagnée Fruits mûrs en plus 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Arrêter la taille au bon moment concentre la sève sur les grappes déjà formées. Les fruits grossissent plus vite, gagnent en sucre, et la plante s’épuise moins. 💡 Le petit plus : En même temps, un paillage bien posé garde la chaleur au sol et prolonge un peu la période de maturation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler très tard, après la mi-septembre dans beaucoup de régions, ou par temps humide, fatigue le plant et ouvre la porte au mildiou.

Comment réussir la dernière taille sans sacrifier la récolte

Les variétés à port déterminé, souvent compactes, s’arrêtent presque toutes seules ; inutile de les écimer en fin de saison, on retire seulement les feuilles très abîmées. Sur les variétés indéterminées, qui montent sans cesse, la dernière taille consiste à stopper net la croissance des tiges principales.

Concrètement, sur chaque tige, on repère le dernier bouquet de fruits assez développé pour mûrir, même encore vert, puis on coupe juste au-dessus en gardant deux feuilles. La taille se fait par temps sec, avec un sécateur propre, en respectant ces gestes simples :

supprimer les gourmands, fleurs et tout petits fruits apparus tardivement ;

enlever les feuilles jaunes ou malades, mais laisser celles qui restent bien vertes ;

surveiller ensuite l’arrosage, léger mais régulier, et récolter à l’avance les tomates qui menacent le froid.