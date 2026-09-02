Tailler sa haie en août : ce détail à vérifier avant de couper peut vous éviter le pire au jardin
En plein été, tailler une haie en août semble pratique, mais ce choix peut coûter cher à vos plantes comme à la faune du jardin. Entre nidification, chaleur et frelons tapis dans le feuillage, mieux vaut connaître les bons réflexes avant d’allumer le taille-haie.
Au cœur de l’été, les haies débordent, les sécateurs démangent et les vacances laissent enfin du temps pour le jardin. Beaucoup profitent d’août pour « remettre au carré » leurs bordures. Mais entre chaleur, oiseaux encore présents et nids d’insectes cachés, le geste n’est pas si anodin.
Tailler une haie en août peut être une excellente idée… ou une très mauvaise, selon le moment du mois, l’espèce et la vie qui s’abrite dans le feuillage. Pour faire le bon choix, il suffit de comprendre ce qui s’y joue et de suivre quelques réflexes simples.
Ce qui se passe dans une haie au mois d’août
Comme le rappelle Le Parisien, « le mois d’août est souvent synonyme d’entretien au jardin » et de taille de haies. La grande poussée de printemps s’est calmée, les jeunes rameaux commencent leur aoûtement : ils se rigidifient. Une taille légère à ce moment-là suffit à garder une ligne nette sans fatiguer la plante.
En parallèle, beaucoup d’oiseaux nichent encore. La LPO déconseille de tailler les haies avant la fin août. En début de mois, on s’abstient ; en fin d’août, un repérage attentif du moindre nid change tout.
Quand tailler en août est une bonne idée
Passé le 15/20 août, une taille d’entretien devient intéressante pour les haies bien installées : laurier-cerise, photinia, troène, if, conifères. On raccourcit seulement les pousses qui dépassent, sur un à deux tiers de leur longueur. Idéalement le matin ou en fin de journée, hors canicule, sur sol un peu humide.
Nous avons tous déjà taillé une haie « machinalement ». Astuces de Grand-Mère rapporte ainsi : « Un sécateur à la main, une haie de laurier à peine dégarnie, et puis soudain, cette sensation de brûlure » après un nid de frelons asiatiques heurté. Pour éviter ce genre de frayeur, quelques vérifications rapides s’imposent.
- Observer la haie à distance pour repérer un va-et-vient d’insectes.
- Écouter un bourdonnement continu au même endroit.
- Ne jamais engager mains ou taille-haie dans une zone dense et sombre.
Quand il vaut mieux reporter la taille
Restent tous les cas où tailler en août est une mauvaise idée : haies encore jeunes, en manque d’eau, ou qui auraient besoin d’une vraie taille de rajeunissement, à garder pour la fin de l’hiver. Les haies fleuries de printemps, elles, se taillent juste après la floraison, pas en plein été.
Si la haie sert de refuge à la faune – haie champêtre, coin plus sauvage –, suivre la recommandation de la LPO et patienter jusqu’à septembre ou l’hiver reste le plus respectueux. En cas de doute sur un nid de frelons, mieux vaut stopper le chantier et appeler un professionnel.
En bref
- Août voit les haies déborder alors que la LPO rappelle la période de nidification et que frelons asiatiques et guêpes s’installent discrètement dans le feuillage. 🐦
- Tailler une haie en août devient intéressant en fin de mois pour une simple coupe d’entretien, à condition de viser léger et d’éviter chaleur extrême. ✂️
- Entre haie de laurier très convoitée par les frelons et vérifications de sécurité souvent négligées, certains gestes avant la taille changent le niveau de risque. ⚠️
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