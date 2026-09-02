Frelon asiatique : cette plante carnivore les piège tout l’été, mais négliger ce détail peut vous coûter cher

Depuis Nantes jusqu’aux ruchers amateurs, une plante carnivore intrigue face au frelon asiatique. Comment ce piège végétal peut-il changer vos étés au jardin ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Sarracenia purpurea 🌸 Nom courant Sarracénie pourpre, plante trompette carnivore 📏 Dimensions 15 à 30 cm de hauteur x 20 à 40 cm de largeur ☀️ Exposition Plein soleil, extérieur ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ (en substrat adapté) 🍂 Feuillage Persistant à semi-persistant, urnes vertes à pourpres veinées de rouge

L’été, on rêve d’apéros tranquilles sur la terrasse… jusqu’à ce que le ballet des frelons asiatiques s’invite au-dessus des verres et des assiettes. Cette espèce invasive, installée en France depuis plus de vingt ans, stresse aussi bien les familles que les apiculteurs, dont les ruches sont littéralement harcelées.

Au milieu des pièges en plastique et des insecticides, une alliée inattendue a fait parler d’elle : une plante carnivore de tourbière, la sarracénie pourpre, originaire d’Amérique du Nord. Observée de près au Jardin des plantes de Nantes, elle a montré qu’elle pouvait piéger de nombreux frelons asiatiques en été… mais pas tout à fait comme on l’imagine.

Frelon asiatique : un fléau qui a trouvé un adversaire végétal

Le frelon asiatique s’est imposé comme un vrai cauchemar pour les ruchers. Un seul nid peut compter jusqu’à 4 000 individus, qui patrouillent devant les ruches et capturent les abeilles en vol. Face à cette pression, les solutions classiques se sont multipliées : destruction de nids, pièges sélectifs, muselières devant les ruches.

Dans ce contexte, la sarracénie pourpre intrigue. Au Jardin des plantes de Nantes, des botanistes ont analysé 200 urnes de cette plante carnivore. En moyenne, elles contenaient trois frelons asiatiques et trois mouches, mais aucune abeille, guêpe ni frelon européen. Une efficacité locale intéressante, même si elle reste modeste à l’échelle d’une colonie gigantesque.

Comment la sarracénie pourpre piège les frelons asiatiques en été

La sarracénie a transformé ses feuilles en véritables trompettes dressées vers le ciel. Les bords de ces urnes produisent un nectar sucré et des molécules odorantes très attractives. Les insectes se posent, glissent sur une surface devenue extrêmement lisse, puis se retrouvent entraînés vers le fond, où les attend un liquide digestif.

À l’intérieur, de petits poils orientés vers le bas empêchent toute remontée. Les frelons asiatiques se sont retrouvés piégés ainsi par dizaines à Nantes, notamment en pleine saison estivale. Les chercheurs cherchent maintenant à identifier la fameuse molécule odorante qui les attire tant, avec l’idée de créer un parfum synthétique pour de futurs pièges inspirés de cette plante.

Installer cette plante carnivore au jardin : mode d’emploi et limites

Bonne nouvelle, la sarracénie pourpre se cultive très bien en pot sur un balcon, près d’une terrasse ou à proximité d’un rucher. Elle demande un grand pot rempli de substrat pauvre et très acide (tourbe de sphaigne), du plein soleil, une soucoupe toujours humide et uniquement de l’eau de pluie ou déminéralisée. En échange, elle forme un petit massif graphique de trompettes veinées de pourpre.

Nous avons tous déjà rêvé d’une plante qui réglerait seule le problème des frelons, mais il faut rester lucide. Une plante porte généralement 10 à 15 urnes et a capturé autour de 50 insectes par saison lors des observations, alors qu’un nid en compte des milliers. La sarracénie reste donc un complément esthétique et naturel, à associer à la surveillance des nids, aux pièges sélectifs et aux protections de ruches, d’autant qu’elle peut aussi piéger d’autres insectes comme mouches, papillons ou abeilles.

Sources Modes & Travaux

«Ni insecticide ni piege cette plante eloigne guepes et frelons tout lete 59530»