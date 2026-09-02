Frelon asiatique : cette plante carnivore les piège tout l’été, mais négliger ce détail peut vous coûter cher
Depuis Nantes jusqu’aux ruchers amateurs, une plante carnivore intrigue face au frelon asiatique. Comment ce piège végétal peut-il changer vos étés au jardin ?
L’été, on rêve d’apéros tranquilles sur la terrasse… jusqu’à ce que le ballet des frelons asiatiques s’invite au-dessus des verres et des assiettes. Cette espèce invasive, installée en France depuis plus de vingt ans, stresse aussi bien les familles que les apiculteurs, dont les ruches sont littéralement harcelées.
Au milieu des pièges en plastique et des insecticides, une alliée inattendue a fait parler d’elle : une plante carnivore de tourbière, la sarracénie pourpre, originaire d’Amérique du Nord. Observée de près au Jardin des plantes de Nantes, elle a montré qu’elle pouvait piéger de nombreux frelons asiatiques en été… mais pas tout à fait comme on l’imagine.
Frelon asiatique : un fléau qui a trouvé un adversaire végétal
Le frelon asiatique s’est imposé comme un vrai cauchemar pour les ruchers. Un seul nid peut compter jusqu’à 4 000 individus, qui patrouillent devant les ruches et capturent les abeilles en vol. Face à cette pression, les solutions classiques se sont multipliées : destruction de nids, pièges sélectifs, muselières devant les ruches.
Dans ce contexte, la sarracénie pourpre intrigue. Au Jardin des plantes de Nantes, des botanistes ont analysé 200 urnes de cette plante carnivore. En moyenne, elles contenaient trois frelons asiatiques et trois mouches, mais aucune abeille, guêpe ni frelon européen. Une efficacité locale intéressante, même si elle reste modeste à l’échelle d’une colonie gigantesque.
Comment la sarracénie pourpre piège les frelons asiatiques en été
La sarracénie a transformé ses feuilles en véritables trompettes dressées vers le ciel. Les bords de ces urnes produisent un nectar sucré et des molécules odorantes très attractives. Les insectes se posent, glissent sur une surface devenue extrêmement lisse, puis se retrouvent entraînés vers le fond, où les attend un liquide digestif.
À l’intérieur, de petits poils orientés vers le bas empêchent toute remontée. Les frelons asiatiques se sont retrouvés piégés ainsi par dizaines à Nantes, notamment en pleine saison estivale. Les chercheurs cherchent maintenant à identifier la fameuse molécule odorante qui les attire tant, avec l’idée de créer un parfum synthétique pour de futurs pièges inspirés de cette plante.
Installer cette plante carnivore au jardin : mode d’emploi et limites
Bonne nouvelle, la sarracénie pourpre se cultive très bien en pot sur un balcon, près d’une terrasse ou à proximité d’un rucher. Elle demande un grand pot rempli de substrat pauvre et très acide (tourbe de sphaigne), du plein soleil, une soucoupe toujours humide et uniquement de l’eau de pluie ou déminéralisée. En échange, elle forme un petit massif graphique de trompettes veinées de pourpre.
Nous avons tous déjà rêvé d’une plante qui réglerait seule le problème des frelons, mais il faut rester lucide. Une plante porte généralement 10 à 15 urnes et a capturé autour de 50 insectes par saison lors des observations, alors qu’un nid en compte des milliers. La sarracénie reste donc un complément esthétique et naturel, à associer à la surveillance des nids, aux pièges sélectifs et aux protections de ruches, d’autant qu’elle peut aussi piéger d’autres insectes comme mouches, papillons ou abeilles.
Sources
En bref
- 🚨 À Nantes, la sarracénie pourpre attire le frelon asiatique, espèce invasive installée en France depuis plus de vingt ans et menaçant ruches et terrasses.
- 📊 Au Jardin des plantes, l’étude de 200 urnes montre une plante carnivore frelon asiatique capable de piéger des dizaines d’insectes en pleine saison estivale.
- 🌿 Conseils de culture, emplacements stratégiques et limites écologiques transforment cette plante en alliée d’été, à intégrer avec tact dans une stratégie anti-frelons.
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