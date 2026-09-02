Ce jus de conserve que tout le monde jette remplace les blancs en neige et sublime vos mousses au chocolat
À chaque boîte ouverte, le jus de pois chiches finit dans l’évier alors qu’il cache un véritable blanc d’œuf végétal. Comment ce liquide anodin se transforme en mousse au chocolat digne d’un restaurant ?
Une odeur de chocolat tiède, une mousse qui frémit sous la cuillère, un nuage léger en bouche. On pense aussitôt à des œufs fraîchement montés, au fouet qui claque dans le saladier.
Et pourtant, dans beaucoup de cuisines, on laisse filer un trésor culinaire : le jus trouble de la boîte de pois chiches, versé tout droit dans l’évier. Et si c’était lui, le parfait remplaçant des blancs en neige ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 150 ml de jus de pois chiches (aquafaba) très froid
- ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier 64-70 % cacao
- ✅ 30 g de sucre glace et 1 pincée de sel fin
- ✅ 1 c. à c. de jus de citron (ou 1/4 c. à c. de crème de tartre)
Le “déchet” de votre boîte de pois chiches est un blanc d’œuf végétal
Dans cette eau de cuisson concentrée se cachent des protéines, des amidons et des saponines capables d’attraper l’air sous le fouet. Ce mélange, baptisé aquafaba, se comporte presque comme un blanc d’œuf.
La composition est proche : environ 90 % d’eau et 10 % de matières actives, assez pour monter en neige de façon stable. En revanche, ce jus ne remplace pas l’œuf sur le plan nutritionnel ; il en copie surtout la texture.
Comment transformer le jus de pois chiches en blancs en neige (sans se rater)
On commence par choisir une boîte de pois chiches au naturel, sans sel ajouté. Le jus doit être légèrement sirupeux ; s’il paraît trop aqueux, on le fait réduire quelques minutes puis on le refroidit complètement.
Comptez environ 2 cuillères à soupe d’aquafaba, soit 30 ml, pour remplacer un blanc d’œuf. Ici, 150 ml de jus équivalent à cinq blancs, à monter comme une neige classique.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter les pois chiches, prélever 150 ml de jus et le refroidir au réfrigérateur dans un bol propre.
- Technique : Ajouter sel et citron, puis fouetter 5 à 10 minutes jusqu’à obtenir des pics fermes ; verser le sucre en pluie.
- Cuisson : Faire fondre doucement le chocolat, au bain-marie ou micro-ondes, puis le laisser tiédir ; il doit rester fluide.
- Finition : Incorporer une cuillerée de neige au chocolat, puis le reste délicatement, remplir des verrines et laisser prendre 3 à 4 heures au frais.
3 utilisations bonus du jus de pois chiches en cuisine
On l’utilise aussi en meringues vegan, mayonnaise sans œufs et génoise légère.
En bref
- 🍫 Dans de nombreuses cuisines, le jus de pois chiches en conserve, ou aquafaba, finit jeté alors qu’il peut donner une mousse incroyablement aérienne.
- 🥄 Choisir un jus de pois chiches sirupeux, bien froid, le fouetter longuement avec un peu d’acide et de sucre change complètement la texture obtenue.
- 🌱 Ce blanc d’œuf végétal ouvre aussi la voie à d’autres recettes anti-gaspi et s’appuie sur une explication scientifique surprenante autour protéines et saponines.
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