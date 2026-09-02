Canicule : ce velouté glacé au fromage frais prêt en 15 min a remplacé toutes mes entrées d’été

Les soirs de canicule, ce velouté de courgettes froid au fromage frais devient l’entrée star de la table, sans four ni prise de tête. En quelques gestes et une nuit au frais, il change complètement vos dîners d’été.

« Je le fais chaque fois qu’il fait trop chaud pour allumer le four » : ce velouté de courgettes glacé au fromage frais a sauvé mes entrées d’été

Les soirs où l’air semble ne plus bouger, les assiettes qui arrivent à table ont intérêt à être très fraîches. On cherche quelque chose de léger, soyeux, parfumé, qui n’oblige pas à transformer la cuisine en sauna. Ce velouté de courgettes glacé, servi presque givré, coche exactement ces cases.

Une couleur vert tendre, une texture de crème lisse, le parfum du basilic et du citron qui remonte du bol… Sous la cuillère, le cœur de fromage frais fond doucement dans la soupe froide de courgettes au fromage frais. On prépare tout en 15 minutes, puis le réfrigérateur fait le reste ; la seule difficulté consiste à attendre assez longtemps avant d’y goûter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes : 800 g de courgettes, 1 petite pomme de terre (≈120 g), 1 échalote, 1 gousse d’ail

✅ Liquides : 500 ml de bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, jus de ½ à 1 citron jaune

✅ Fromage & herbes : 180 à 200 g de fromage frais nature, 10 feuilles de basilic, 6 brins de ciboulette

✅ Finition : 30 g de pignons de pin, sel, poivre noir du moulin

Pourquoi ce velouté de courgettes glacé sauve vos repas quand il fait trop chaud

Ce velouté de courgettes froid au fromage frais ne demande qu’une casserole et un blender. Aucune plaque à faire tourner longtemps, aucun four à allumer, et pourtant une vraie entrée de bistrot à la maison. Les courgettes, bon marché en fin d’été, deviennent ultra soyeuses grâce à la pomme de terre qui apporte son amidon.

Le fromage frais se charge de l’onctuosité sans lourdeur ; pas besoin de crème. Le citron, le basilic et la ciboulette étirent la douceur des légumes vers quelque chose de très frais, presque tonique. Préparé la veille, ce velouté de courgettes d’été sans four gagne en texture et en parfum ; le froid arrondit les arômes et raffermit la crème.

Étapes pour réussir un velouté de courgettes glacé, sans se tromper

On cuit les légumes à petits frémissements pour garder une belle couleur verte, puis on mixe longuement avec la moitié du fromage frais, le basilic et le citron. La texture doit napper la cuillère ; si la soupe paraît trop épaisse, un peu d’eau froide suffit à l’assouplir. Ensuite, repos obligatoire au frais pour une soupe froide de courgettes au fromage frais vraiment glacée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en rondelles ; éplucher pomme de terre, échalote et ail, tout garder prêt. Technique : Faire fondre échalote et ail dans l’huile d’olive sans coloration, ajouter courgettes et pomme de terre, mélanger pour enrober. Cuisson : Verser le bouillon, cuire environ 20 minutes à petits frémissements, jusqu’à ce que les légumes soient très tendres. Finition : Mixer avec la moitié du fromage frais, le basilic et le citron, assaisonner, refroidir puis placer au réfrigérateur au moins 3 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & confort 15 min + repos 🔍 Le secret de l’expert La pomme de terre libère son amidon et donne ce côté nappant au velouté. Le fromage frais émulsionne avec l’eau des courgettes ; en refroidissant, l’ensemble se stabilise et devient plus lisse. D’où l’importance de respecter la cuisson douce et le repos prolongé au froid. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers du fromage par un chèvre frais pour une note plus typée, ajouter quelques zestes de citron finement râpés et, pourquoi pas, une petite poignée de brocoli dans la cuisson pour un vert encore plus intense. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir fort les courgettes ou mixer le fromage frais dans une soupe encore brûlante ; couleur terne, goût cuit et texture granuleuse arrivent aussitôt.

Variantes & idées pour en faire un repas complet

Au moment du service, on verse le velouté très froid dans des bols ou des verres, on ajoute une quenelle du fromage frais restant, ciboulette ciselée, pignons dorés à sec et filet d’huile d’olive. Avec des mouillettes de pain de campagne grillé, du jambon cru ou une salade de tomates, le repas est presque prêt.

Pour varier, on peut parfumer ce velouté avec un peu de menthe, changer de fromage frais ou jouer sur le citron plus ou moins présent. Le velouté se garde deux jours au réfrigérateur dans une boîte bien fermée ; parfait lorsqu’on veut une entrée glacée prête d’avance pendant les vagues de chaleur.