Ne plongez plus vos beignets aux poires dans l’huile : cette nouvelle méthode les rend ultra légers et croustillants

Odeur de friture, beignets lourds, cuisine enfumée : beaucoup rangent la friteuse pour de bon. Ces beignets aux poires au four promettent un cœur moelleux et une croûte croustillante, sans bain d’huile.

Plus personne ne plonge ses beignets aux poires dans l’huile bouillante : voici ce qui les rend légers et croustillants

L’odeur dorée des beignets qui sortent du four, la vapeur de poires bien mûres et le nuage de sucre glace : on a tout, sauf la friteuse. Fini les beignets qui dégoulinent d’huile et alourdissent le goûter.

Aujourd’hui, on prépare des beignets aux poires au four, légers, dorés et pourtant bien croustillants. La clé tient en une pâte à beignets bien pensée et en une cuisson précise ; on va voir comment tout changer, sans une goutte d’huile bouillante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé

✅ 50 g de sucre en poudre

✅ 1 sachet de levure chimique

✅ 1 pincée de sel fin

✅ 1 œuf entier

✅ 20 cl de lait demi-écrémé

✅ 50 g de beurre doux fondu

✅ 2 grosses poires bien mûres

✅ 1 c. à café d’extrait de vanille (optionnel)

✅ Sucre glace pour la finition

Pourquoi on abandonne la friture pour les beignets aux poires

On adore les beignets de poires traditionnels, mais la friture laisse une odeur tenace, demande une casserole d’huile chère et une surveillance millimétrée. Au four à 180 °C, la pâte gonfle doucement, cuit à cœur et reste beaucoup plus légère ; une vraie version de beignets de poires sans friture.

Recette express : beignets aux poires au four pas à pas

Le secret de ces beignets aux poires au four, c’est une pâte assez épaisse pour enrober les dés de fruits sans se détremper. On mélange d’abord les ingrédients secs, puis les liquides, on laisse reposer la pâte et on cuit de petits tas sur une plaque chaude, en chaleur tournante si possible.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre, levure et sel, ajouter œuf, lait, beurre fondu. Technique : Laisser reposer 15 à 30 min, puis incorporer les dés de poires. Cuisson : Déposer de petites noix de pâte sur papier cuisson légèrement huilé au pinceau. Finition : Cuire 15 à 20 min à 180 °C, puis poudrer de sucre glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert On joue sur la levure chimique, qui fait gonfler la pâte, et sur une chaleur vive : la surface caramélise pendant que l’intérieur reste moelleux. ✨ Le twist gourmand : Faire mariner les dés de poires 10 min avec vanille, sucre et un trait de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de poires ou des morceaux géants : les beignets deviennent plats et mous.

Variantes et twists gourmands autour des poires

Ces beignets aux poires croustillants se savourent tièdes, mais se réchauffent très bien 5 min à 150 °C. On peut aussi remplacer une partie des poires par quelques pépites de chocolat ou des dés de pomme, et les saupoudrer à nouveau de sucre glace juste avant de servir.