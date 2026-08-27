Ma fille m’a dit que c’était mieux que la soupe d’hiver : ce velouté glacé aux courgettes bluffe toute la famille

À la maison, la soupe brûlante lassait tout le monde, surtout les enfants. Ce velouté de courgettes glacé, prêt en quelques minutes, a pourtant mis tout le monde d’accord un soir d’été.

Quand le bol sort du réfrigérateur, la porcelaine perle de froid et un parfum de courgette, de basilic et de citron remonte aussitôt. La surface est d’un vert doux, lisse comme une crème, avec au centre une petite vague de fromage frais qui commence à fondre.

À la maison, les soupes d’hiver ne font plus l’unanimité dès que les températures montent ; trop chaudes, trop lourdes, surtout pour les enfants. Le soir où l’on a servi cette version glacée, ma fille a reposé sa cuillère et a simplement dit : « Maman, c’est mieux que la soupe d’hiver ».

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de courgettes vertes, en rondelles avec la peau

✅ 500 ml de bouillon de légumes et 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 150 g de fromage frais nature et 1 citron jaune non traité

✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, 40 g de pignons, basilic, menthe, sel, poivre

Le velouté de courgettes glacé qui fait oublier la soupe d’hiver

Ce velouté de courgettes glacé fonctionne parce que chaque élément a sa place. La courgette donne une base douce et légère, le bouillon de légumes renforce le goût, et le fromage frais, servi froid au centre du bol, apporte le côté crémeux qui rassure les enfants. Les herbes fraîches et le citron relèvent le tout sans masquer la saveur du légume.

La méthode pour un velouté de courgettes glacé, lisse et parfumé

On mise sur une cuisson douce, sans coloration. L’oignon fond dans l’huile d’olive, les courgettes et l’ail suent quelques minutes, puis le bouillon vient juste couvrir. Vingt minutes de frémissement suffisent pour des courgettes très tendres. Ensuite, un mixage long avec basilic, menthe et citron donne cette texture lisse et parfumée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, retirer les extrémités, les couper en rondelles avec la peau, émincer oignon et ail. Technique : Chauffer l’huile d’olive dans une grande casserole, faire fondre doucement l’oignon 5 minutes, ajouter courgettes et ail, mélanger. Cuisson : Verser le bouillon de légumes chaud à hauteur, couvrir et laisser frémir environ 20 minutes, jusqu’à ce que les courgettes soient très tendres. Finition : Hors du feu, ajouter basilic, menthe et jus de ½ citron, mixer très finement, rectifier assaisonnement, laisser tiédir puis réfrigérer ; servir glacé avec fromage frais et pignons grillés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert Servi glacé, le velouté paraît toujours moins salé et moins acidulé. On assaisonne donc un peu plus que pour une soupe chaude, et on ajoute les herbes juste avant le mixage. ✨ Le twist gourmand : Travailler le fromage frais avec zeste de citron, huile d’olive et poivre, le façonner en quenelles et les déposer au centre de chaque bol. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas faire bouillir fort ni trop longtemps : la couleur vire au kaki, le goût se dilue et la texture se sépare.

Conserver et servir le velouté glacé

On le garde 48 heures au réfrigérateur, bien couvert, et on le sert très froid avec les garnitures.