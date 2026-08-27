Ce plat tex-mex anti-gaspi avec vos restes de poulet rôti fait saliver tout l'immeuble le lundi soir

Le dimanche soir, un parfum de gratin tex-mex au reste de poulet rôti fait saliver tout l’immeuble. Comment ce voisin transforme-t-il son poulet sec en plat fondant et sûr ?

Mon voisin ne mange jamais deux fois son poulet rôti de la même façon : sa version tex-mex embaume tout l’étage

Le dimanche soir, l’odeur arrive toujours avant lui. Cumin chaud, tomate mijotée, fromage qui gratine ; dans la cage d’escalier, on sait que le voisin ressort son poulet du week-end. Pourtant, pas de reste réchauffé à sec, mais un plat de restaurant tex-mex.

On connaît tous le problème : le lendemain, le rôti a séché et on ne sait plus que faire avec un reste de poulet rôti. Chez lui, c’est l’inverse ; son gratin tex-mex avec reste de poulet rôti embaume l’étage et transforme chaque miette en recette anti-gaspi poulet rôti, vraiment fondante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de poulet rôti déjà cuit, effiloché

✅ 8 tortillas de blé ou de maïs, 400 g de pulpe de tomate

✅ 250 g de haricots rouges, 140 g de maïs, 1 oignon, 1 gousse d’ail

✅ 200 g de cheddar râpé, épices tex-mex, sel, poivre, huile d’olive

Le poulet rôti du dimanche, trésor caché pour un gratin tex-mex

Le blanc un peu sec du lendemain devient parfait dans ce gratin en couches. On effiloche le poulet rôti, on le mélange à une sauce tomate épicée bien chaude et on le laisse s’imbiber. Les fibres se réhydratent, le goût se concentre. Côté sécurité, on pense à refroidir le rôti rapidement, à le mettre au réfrigérateur dans les 2 heures et à ne réchauffer qu’une seule fois, bien chaud à cœur.

Pas à pas : monter le gratin tex-mex qui sent le restaurant dans tout l’immeuble

Ici, pas besoin de rouler les galettes ; on monte des tortillas gratinées tex-mex poulet, en étages avec sauce gourmande et fromage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignon et ail, les faire revenir dans l’huile. Ajouter pulpe de tomate, cumin, paprika, piment, sel, poivre, puis laisser épaissir 5 minutes. Technique : Incorporer le poulet rôti effiloché, les haricots rouges et le maïs. Mélanger pour bien enrober ; la sauce doit napper chaque morceau. Cuisson : Huiler légèrement un plat à gratin. Disposer 2 tortillas, étaler une couche de garniture, ajouter une poignée de fromage râpé. Finition : Alterner tortillas, garniture et fromage jusqu’en haut. Terminer par sauce et fromage, cuire 20 minutes à 200 °C, puis laisser reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget mini 🔍 Le secret de l’expert Le reste de poulet rôti est déjà cuit ; s’il passe au four sans protection, il sèche. Effiloché puis noyé dans une sauce tomate épicée entre tortillas et fromage, il reste tendre et juteux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche dans la sauce, puis finir avec avocat, coriandre et jus de citron vert bien vif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un poulet resté trop longtemps dehors ou rincé sous l’eau, puis à peine réchauffé ; on cumule plat sec, goût fade et vrai risque d’intoxication.

Que faire s’il reste encore du gratin ?

On le garde au frais, bien couvert, et on le réchauffe au four, une fois.