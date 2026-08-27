Si votre gratin de pâtes au chorizo est toujours sec, cette sauce ultra-fluide à verser dessus change tout

Votre gratin de pâtes au chorizo sort sec, compact, malgré la crème et le fromage ? Cette méthode simple change la texture au four et transforme le chorizo en pur fondant.

Fini le gratin de pâtes sec et compact : depuis que je verse ça dessus, le chorizo fond en bouche comme un nuage

On connaît tous ce gratin de pâtes au chorizo qui sent divinement bon, mais qui se révèle sec, compact, presque étouffant à la première bouchée. Fromage figé en plaque, pâtes collées entre elles, rondelles de chorizo caoutchouteuses… L’odeur promet le réconfort, la texture gâche tout.

La solution ne tient ni à une béchamel lourde ni à une montagne de fromage, mais à une sauce crème-lait très fluide, versée à mi-hauteur sur les pâtes juste avant d’enfourner. Elle se faufile partout, garde le cœur moelleux et fait fondre le chorizo comme un nuage. Tout se joue dans un ratio simple et un geste précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pâtes courtes (penne, fusilli, rigatoni) + 200 g de chorizo doux ou fort

✅ 1 oignon jaune, 1 gousse d’ail, 1 c. à soupe d’huile d’olive, poivre, 1 c. à café de paprika fumé

✅ 25 cl de crème liquide entière + 15 cl de lait entier (ratio moelleux : 40 cl pour 400 g de pâtes)

✅ 150 g de fromage râpé (emmental, comté ou mozzarella) + option crumble noisette–parmesan

Les bons ingrédients pour un gratin de pâtes au chorizo ultra-fondant

On part sur des pâtes courtes : penne, fusilli ou rigatoni accrochent mieux la sauce que des spaghettis. Le chorizo, doux ou fort, doit être de bonne qualité, bien charnu, pour libérer son gras parfumé et nourrir la sauce.

Le duo gagnant, c’est 25 cl de crème liquide entière et 15 cl de lait entier. Ce mélange reste fluide, s’infiltre entre les pâtes et se lie ensuite avec l’amidon des pâtes pendant le gratinage au four. Côté fromage, un emmental ou un comté râpé donne une belle croûte dorée ; un peu de mozzarella apporte le filant sans transformer le dessus en semelle.

La sauce magique à verser sur les pâtes avant d’enfourner

La première règle anti-gratin sec : une pré-cuisson al dente. On retire deux minutes au temps indiqué sur le paquet, puis on égoutte sans rincer pour garder l’amidon, précieux liant naturel. Pendant ce temps, on fait revenir oignon émincé et ail haché dans l’huile d’olive, on ajoute le chorizo en fines rondelles et on le laisse légèrement griller ; son gras va parfumer tout le plat.

Dans un saladier, on fouette crème, lait, paprika fumé et poivre. La sauce doit être bien fluide. On mélange pâtes, chorizo et oignon dans un plat à gratin en céramique d’environ 20 x 28 cm, sans tasser, puis on verse cette sauce jusqu’à atteindre la mi-hauteur des pâtes : environ 1 cl de liquide pour 10 g de pâtes. On couvre de fromage râpé et on enfourne 20 minutes à 200 °C, jusqu’à croûte dorée et bords qui bouillonnent. Cinq minutes de repos hors du four permettent à la sauce de se redéposer et d’enrober chaque pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pâtes dans une grande quantité d’eau salée, 2 minutes de moins que le temps indiqué, puis égoutter sans rincer. Technique : Faire revenir oignon et ail dans l’huile, ajouter le chorizo en rondelles, laisser dorer légèrement pour qu’il rende son gras. Cuisson : Mélanger crème, lait, paprika et poivre, verser sur les pâtes dans le plat à gratin sans les tasser, parsemer de fromage râpé. Finition : Enfourner 20 minutes à 200 °C jusqu’à croûte dorée, laisser reposer 5 minutes avant de servir pour un gratin crémeux jusqu’au fond.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert En arrêtant la cuisson des pâtes 2 minutes plus tôt, on laisse l’amidon finir de gonfler au four dans la sauce. Le mélange crème + lait, plus fluide qu’une crème seule, s’infiltre jusqu’au fond du plat, puis s’épaissit doucement avec l’amidon et le gras du chorizo. Un four à 200 °C dore la surface rapidement, sans laisser le temps au liquide de s’évaporer totalement. ✨ Le twist gourmand : Ajouter sur le dessus un crumble salé (farine, poudre de noisettes, parmesan, beurre demi-sel) pour une croûte ultra-croustillante, ou glisser des dés de mozzarella au cœur des pâtes pour des poches de fromage filant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les pâtes complètement, les tasser dans le plat et mettre trop peu de sauce. Le four ne fait alors que dessécher, le gratin devient compact et le chorizo perd tout son fondant.

Variantes et twists gourmands autour du gratin de pâtes au chorizo

On peut alléger légèrement en augmentant la part de lait et en réduisant un peu la crème, en gardant toujours le même volume total pour préserver le moelleux. Le chorizo se remplace par des lardons, un chorizo végétal ou des légumes rôtis, tout en conservant la même base de sauce.

Pour un contraste de textures, le crumble salé noisette–parmesan se dépose en fine couche sur le fromage, puis on cuit une vingtaine de minutes à 180 °C ; le cœur reste fondant, la surface devient craquante. Les restes se gardent 1 à 2 jours au frais et se réchauffent doucement au four avec un trait de lait, afin de retrouver un gratin de pâtes au chorizo aussi crémeux que la veille.