On ne cuisine plus que ça les soirs de flemme : cette quiche à La Vache qui rit prête avant même que la table soit mise

Soir de flemme, enfants affamés et frigo banal : cette quiche tomates-jambon-Vache qui rit passe au four pendant que vous mettez la table. Quel petit geste la rend aussi dorée et fondante ?

On la fait chaque soir de flemme : cette quiche tomates-jambon-Vache qui rit se boucle avant que la table soit mise

À peine sortie du four, la pâte feuilletée croustillante embaume la cuisine avec un parfum chaud de beurre et de fromage fondu. Sous la croûte dorée, on devine déjà un cœur ultra fondant.

Cette quiche de flemme est la recette avec La Vache qui rit qu’on ressort à chaque dîner du soir ; dix minutes de gestes, puis le four travaille pendant qu’on met le couvert.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée prête à dérouler et 3 œufs

✅ 10 cl de crème liquide entière et 8 portions de La Vache qui rit®

✅ 4 tranches de jambon blanc et 200 g de tomates cerises

✅ Sel fin, poivre du moulin (plus moutarde, herbes, fromage râpé en option)

Pourquoi cette quiche de flemme change vos soirs de semaine

Entre la pâte feuilletée du commerce, le jambon blanc et les tomates cerises qui traînent au réfrigérateur, cette quiche tomates jambon Vache qui rit est la quiche jambon tomate facile qu’on lance sans réfléchir, même avec quelques restes de légumes.

Comment préparer la quiche tomates-jambon-Vache qui rit pas à pas

On déroule la pâte dans un moule à tarte de 25 cm et on lance la précuisson de la pâte ; pendant ce temps, on fouette un appareil à quiche crémeux œufs-crème-fromage pour une quiche rapide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, dérouler la pâte feuilletée dans un moule à tarte de 25 cm, la piquer et lancer la précuisson de la pâte 5 minutes. Technique : Fouetter les œufs, la crème liquide et les portions de La Vache qui rit® pour un appareil à quiche bien lisse, pendant que l’on coupe les tomates cerises et le jambon blanc. Cuisson : Répartir tomates et jambon sur le fond, verser l’appareil, glisser la quiche dans le four préchauffé à 180 °C et cuire environ 40 minutes, jusqu’à une quiche fondante et bien dorée. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes pour stabiliser le cœur crémeux, puis servir chaud ou tiède avec une salade verte.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert La précuisson de la pâte sèche légèrement le fond et limite le jus des tomates sur la pâte feuilletée. L’appareil œufs-crème-fromage crée à la cuisson une émulsion qui retient l’humidité et garde la garniture fondante. ✨ Le twist gourmand : Avant de garnir, saupoudrer le fond précuit d’un voile de poudre de noisette ou de chapelure pour une note grillée et un fond plus sec. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser l’appareil sur une pâte crue déjà couverte de tomates très juteuses ; la pâte reste molle, le dessous ne dore pas et le centre cuit mal.

Que servir avec cette quiche de flemme ?

Avec son cœur crémeux, cette quiche fondante se contente d’une salade verte, de roquette ou de quelques crudités. Le lendemain, une part froide en lunch box règle un midi pressé, surtout relevée d’un peu de moutarde ou d’herbes de Provence.