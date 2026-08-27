On ne cuisine plus que ça les soirs de flemme : cette quiche à La Vache qui rit prête avant même que la table soit mise
Soir de flemme, enfants affamés et frigo banal : cette quiche tomates-jambon-Vache qui rit passe au four pendant que vous mettez la table. Quel petit geste la rend aussi dorée et fondante ?
On la fait chaque soir de flemme : cette quiche tomates-jambon-Vache qui rit se boucle avant que la table soit mise
À peine sortie du four, la pâte feuilletée croustillante embaume la cuisine avec un parfum chaud de beurre et de fromage fondu. Sous la croûte dorée, on devine déjà un cœur ultra fondant.
Cette quiche de flemme est la recette avec La Vache qui rit qu’on ressort à chaque dîner du soir ; dix minutes de gestes, puis le four travaille pendant qu’on met le couvert.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée prête à dérouler et 3 œufs
- ✅ 10 cl de crème liquide entière et 8 portions de La Vache qui rit®
- ✅ 4 tranches de jambon blanc et 200 g de tomates cerises
- ✅ Sel fin, poivre du moulin (plus moutarde, herbes, fromage râpé en option)
Pourquoi cette quiche de flemme change vos soirs de semaine
Entre la pâte feuilletée du commerce, le jambon blanc et les tomates cerises qui traînent au réfrigérateur, cette quiche tomates jambon Vache qui rit est la quiche jambon tomate facile qu’on lance sans réfléchir, même avec quelques restes de légumes.
Comment préparer la quiche tomates-jambon-Vache qui rit pas à pas
On déroule la pâte dans un moule à tarte de 25 cm et on lance la précuisson de la pâte ; pendant ce temps, on fouette un appareil à quiche crémeux œufs-crème-fromage pour une quiche rapide.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, dérouler la pâte feuilletée dans un moule à tarte de 25 cm, la piquer et lancer la précuisson de la pâte 5 minutes.
- Technique : Fouetter les œufs, la crème liquide et les portions de La Vache qui rit® pour un appareil à quiche bien lisse, pendant que l’on coupe les tomates cerises et le jambon blanc.
- Cuisson : Répartir tomates et jambon sur le fond, verser l’appareil, glisser la quiche dans le four préchauffé à 180 °C et cuire environ 40 minutes, jusqu’à une quiche fondante et bien dorée.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes pour stabiliser le cœur crémeux, puis servir chaud ou tiède avec une salade verte.
Que servir avec cette quiche de flemme ?
Avec son cœur crémeux, cette quiche fondante se contente d’une salade verte, de roquette ou de quelques crudités. Le lendemain, une part froide en lunch box règle un midi pressé, surtout relevée d’un peu de moutarde ou d’herbes de Provence.
En bref
- 🥧 En semaine, cette quiche tomates jambon Vache qui rit, préparée en quelques minutes puis cuite au four, simplifie les dîners sans perdre en gourmandise.
- 🍅 Pâte feuilletée, tomates cerises et jambon blanc se combinent avec un appareil crémeux pour une quiche rapide au cœur très moelleux.
- 🧀 Un simple ajustement avant cuisson et un geste final transforment cette quiche de flemme en plat doré, fondant et parfait pour le lunch du lendemain.
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