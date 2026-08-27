Œuf, chorizo, parmesan : cette bouchée d’apéro au four prête en 15 min cache un geste clé pour un jaune coulant

Apéro improvisé, invités déjà assis et four à 180 °C : ces œufs cocotte chorizo parmesan sortent brûlants en moins de 15 minutes. Reste un bain-marie précis pour obtenir le jaune coulant qui fait toute la différence.

Dans le four, le chorizo commence à chanter, la crème frémit, le parmesan se teinte de doré. L’odeur fumée envahit la cuisine pendant que la baguette grille doucement ; on sait déjà qu’on va délaisser les chips. Dans de petits ramequins, le blanc d’œuf prend, le jaune reste brillant, prêt à être percé.

On a pourtant très peu à faire : un œuf cassé, quelques rondelles de chorizo, un nuage de crème et de parmesan. Le four s’occupe du reste et, en moins de 15 minutes, on obtient une bouchée d’apéro brûlante. Reste à maîtriser ce jaune coulant parfait.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs moyens bien frais

✅ 100 g de chorizo doux ou fort (≈ 12 rondelles)

✅ 20 cl de crème fraîche épaisse entière

✅ 40 g de parmesan râpé + 1/2 baguette, huile d’olive, ail, sel, poivre

Les ingrédients pour des œufs cocotte chorizo parmesan prêts en 15 minutes

Pour ces œufs cocotte chorizo parmesan, on mise sur quatre petits ramequins. Au fond, un peu de crème épaisse entière, qui va s’imprégner des sucs du chorizo. Celui-ci peut être doux pour un apéro familial ou fort pour les amateurs de piquant. Le parmesan apporte la croûte gratinée ; cette recette express supporte donc très peu de sel.

Cuisson au bain-marie : la méthode inratable pour un jaune coulant

On monte les ramequins en trois gestes : crème au fond, œuf cassé sans percer le jaune, chorizo et parmesan par-dessus. Les ramequins sont posés dans un plat, entourés d’eau chaude à mi-hauteur : le bain-marie assure une chaleur douce et homogène. À 180 °C, 13 minutes suffisent pour un blanc pris et un jaune encore tremblant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffez le four à 180 °C et beurrez les ramequins. Technique : Versez la crème, cassez un œuf dans chaque, salez et poivrez. Cuisson : Répartissez trois rondelles de chorizo, couvrez de parmesan, installez au bain-marie. Finition : Enfournez 13 minutes, toastez la baguette et servez aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps < 15 min au four 🔍 Le secret de l’expert Le bain-marie limite la température et évite les chocs de chaleur. Le blanc coagule sans devenir caoutchouteux, le jaune reste souple. La crème se mêle aux graisses du chorizo et du parmesan pour une sauce nappante et parfumée. ✨ Le twist gourmand : Parfumez la crème avec paprika fumé et un trait de citron, puis ajoutez ciboulette ou roquette ciselée à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson ou trop saler : le jaune durcit, la crème tranche et le chorizo devient gras et écœurant.

Les mouillettes croustillantes qui remplacent les chips

Pendant que les œufs terminent leur cuisson, on glisse la demi-baguette, taillée en mouillettes, sur une plaque avec huile d’olive, ail, sel et poivre. En quelques minutes, les bâtonnets deviennent croustillants dehors, moelleux dedans. On sert aussitôt, avec un peu de roquette, de tomates cerises ou d’olives ; les ramequins peuvent être montés à l’avance, mais passent au four au dernier moment.