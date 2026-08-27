Depuis que je fais mon gâteau au chocolat avec cette poudre du petit-déjeuner, on me supplie pour la recette

Dans cette cuisine familiale, un simple gâteau au Nesquik sans chocolat pâtissier met tout le monde d’accord au goûter. Quelle est cette astuce de placard qui fait réclamer la recette ?

Odeur de cacao chaud, croûte fine qui craque, mie moelleuse qui colle un peu aux doigts… Quand ce gâteau arrive sur la table, les conversations s’arrêtent. On sert les parts et très vite la même phrase revient : « Tu nous donneras la recette ? »

Le plus drôle, c’est qu’il ne contient même pas de chocolat à pâtisser. Tout vient d’une simple poudre du petit-déjeuner, celle qu’on verse d’habitude dans le bol des enfants. Comment ce geste du matin peut-il donner un vrai gâteau au chocolat de salon de thé ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs + 150 g de sucre en poudre

✅ 125 g de beurre doux fondu

✅ 200 g de farine, 1 sachet de levure, 1 pincée de sel

✅ 160 g de poudre chocolatée type Nesquik (+ pépites, noisettes, au choix)

Le gâteau au Nesquik : l’astuce de placard qui remplace le chocolat pâtissier

Dans ce gâteau au Nesquik, la poudre chocolatée remplace la tablette sans qu’on le devine. Elle apporte déjà sucre, cacao et un peu de lait en poudre. Résultat : une pâte bien parfumée, qui dore joliment et reste tendre plusieurs jours.

C’est aussi une recette de placard très économique. Pas de bain-marie ni de tablette chère ; tout est déjà là, à côté du café. En quinze minutes, on obtient un gâteau au chocolat sans chocolat pâtissier digne d’une recette de famille.

La méthode inratable pour un gâteau au Nesquik bien moelleux

Pour un gâteau au Nesquik moelleux, la clé reste la façon de mélanger. On fouette d’abord longuement œufs et sucre ; l’air incorporé aidera la levure à faire gonfler la pâte. On ajoute ensuite le beurre fondu tiédi, puis le mélange farine, levure, sel et poudre chocolatée.

On s’arrête dès que la pâte est lisse ; surtout, on ne rajoute ni lait ni eau, même si elle paraît ferme. Pour alléger un peu, on peut remplacer 50 g de sucre par 50 g de compote de pommes sans sucres ajoutés et cuire à 170 °C, un peu plus longtemps.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer un moule de 22 cm, fouetter vivement œufs et sucre. Technique : Ajouter le beurre fondu tiédi, puis la farine, la levure, le sel et la poudre chocolatée. Cuisson : Mélanger juste assez pour lisser, verser dans le moule, enfourner environ 35 minutes, milieu du four. Finition : Tester la cuisson avec une lame de couteau ; laisser tiédir 10 minutes, démouler, servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Petit prix 🔍 Le secret de l’expert La poudre chocolatée réunit sucre, cacao et poudres de lait. Le sucre garde le gâteau humide et doré, le cacao parfume sans amertume, la texture très fine se répartit partout. En fouettant bien œufs et sucre, on ajoute de l’air qui aide la levure à faire gonfler la mie. ✨ Le twist gourmand : Chauffer 50 ml de crème avec 2 cuillères à soupe de poudre chocolatée, verser sur le gâteau tiède pour un glaçage minute. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de battre la pâte après la farine ; le gluten se tend et le gâteau devient dense, surtout si on le laisse trop longtemps au four.

Conservation, service et variantes autour du gâteau au Nesquik

Une fois refroidi, on garde le gâteau sous cloche ou dans une boîte hermétique ; il reste moelleux deux à trois jours. Tiède, il accompagne un verre de lait, un café serré ou une boule de glace vanille. En moule à cake, compter environ 45 minutes à 170 °C ; en muffins, 18 à 20 minutes suffisent.